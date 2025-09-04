Demà arriba a Lidl el producte amb què somien els 'manetes' de la casa: KO a Bauhaus

Lidl torna a sorprendre amb una proposta que apunta directament als aficionats al bricolatge i l'electrònica de la llar. La cadena alemanya llança aquesta setmana una eina molt esperada. El seu preu, característiques i funcionalitat ja generen comparacions amb marques més especialitzades.
No és la primera vegada que un producte de Lidl desafia gegants del sector com Bauhaus o Leroy Merlin. Aquesta vegada, la sorpresa ve en forma d'un instrument tècnic i precís. El públic que valora qualitat i estalvi trobarà aquí una opció difícil de rebutjar.
Lidl presenta un multímetre versàtil i fàcil d'utilitzar
El producte estrella que arriba demà a les botigues Lidl és el multímetre digital Parkside, una eina multifuncional ideal per a tasques elèctriques. Per només 8,99 euros, aquest dispositiu permet mesurar tensió contínua i alterna, resistència, temperatura i continuïtat. Inclou també prova de tensió sense contacte, ideal per a més seguretat a la llar.
La seva pantalla EBTN negativa facilita una lectura clara, fins i tot en espais poc il·luminats. A més, compta amb funció de retenció de dades, la qual cosa permet desar els valors mesurats sense risc de perdre informació. Un altre avantatge és el seu apagat automàtic, que ajuda a conservar la bateria si es deixa encès accidentalment.
L'eina de Lidl, ideal per a manetes, tècnics i llars
Aquesta eina de Lidl té un disseny compacte (130 x 65 x 30,5 mm) i un pes de només 245 grams. El nou multímetre Parkside s'adapta perfectament a l'ús domèstic o professional. Inclou cables de mesura, una sonda de temperatura i dues piles AAA, tot a punt per utilitzar només obrir-lo.
La selecció automàtica de rang també el fa accessible fins i tot per a qui no té experiència tècnica. El producte està dissenyat amb categoria de mesura CAT III 600 V, que garanteix precisió i seguretat en manipular equips elèctrics de la llar. Els rangs de mesura cobreixen des d'1 mV fins a 600 V en tensió i temperatures de -40 °C a +300 °C, ideal per a tasques més especialitzades.
Lidl reforça la seva aposta pel consumidor pràctic
Amb aquesta novetat, Lidl continua ampliant la seva oferta per als consumidors que valoren eines funcionals a bon preu. El multímetre Parkside és un exemple clar de com la cadena sap respondre a les necessitats del 'manetes' de casa. Davant de productes similars en altres grans botigues de bricolatge, Lidl l'ofereix a un preu molt competitiu.
Aquest llançament confirma la tendència de Lidl d'integrar productes tècnics dins de la seva estratègia comercial. Una vegada més, Lidl demostra ser el supermercat de la innovació i dels preus més baixos.