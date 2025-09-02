Alfonso, funcionari de la Seguretat Social: 'Pots recuperar anys de cotització'

Cada persona, durant la seva vida laboral activa, busca tranquil·litat en pensar en el seu futur laboral i econòmic. Comptar amb la informació adequada pot marcar la diferència entre incertesa i confiança. I, sobretot, amb els canvis que s'han implementat durant els últims anys a la Llei de pensions.
Així, escoltar experts amb experiència en gestió de la Seguretat Social és una ajuda fonamental. Són els que poden ajudar-nos a prendre decisions que afectin directament la jubilació.
Una mesura pensada per a qui va fer pràctiques abans de 2024
El funcionari de la Seguretat Social, Alfonso Muñoz, ha explicat al seu canal de Youtube un detall que interessa milers de treballadors. Des de l'1 de gener de 2024, tots els alumnes que fan pràctiques, siguin remunerades o no, estan donats d'alta a la Seguretat Social. És a dir, cotitzen durant aquest temps.
Però qui va fer les seves pràctiques abans d'aquesta data no va comptar amb aquesta cobertura. Per a ells, la Tresoreria ha creat un conveni especial que els permet recuperar anys de cotització. Això té un màxim de recuperació de cinc anys de cotitzacions, sempre en funció del temps acreditat.
En paraules del mateix funcionari: “Pots recuperar anys de cotització (...) sempre que se subscrigui el conveni”. Una frase que resumeix l'essència d'aquesta mesura adreçada a qui vol reforçar el seu futur laboral.
Com calcular el cost i les formes de pagament
El càlcul de la quota no és immediat, ja que depèn de la base mínima vigent a l'any en què es van fer les pràctiques. A aquesta base se li aplica un coeficient del 0,77. Per això, Alfonso recomana acudir directament a la Tresoreria General amb el certificat de pràctiques i sol·licitar un càlcul personalitzat.
Quant al pagament, hi ha dues opcions. Es pot abonar en un únic termini dins el mes següent a la signatura del conveni, o de manera fraccionada al doble del temps que es vulgui recuperar. En aquest darrer cas, el límit màxim són 84 mensualitats, és a dir, set anys.
El termini per subscriure el conveni es manté obert fins al 31 de desembre de 2028, la qual cosa permet organitzar la decisió en funció de la situació econòmica personal.
5 años extra de cotización para la Jubilación
Convé recuperar aquestes cotitzacions
Segons Muñoz, no hi ha una resposta universal, però sí que convé valorar els beneficis. Per tenir una pensió contributiva es necessiten almenys 15 anys de cotització i per cobrar el 100 % de la base reguladora, més de 36 anys i mig.
A més, l'edat de jubilació depèn del temps cotitzat: el 2025, qui superi els 38 anys i tres mesos podrà retirar-se amb 65 anys. També influeix en jubilacions anticipades, parcials o en l'accés a prestacions per incapacitat.
La conclusió és clara: com més cotitzacions s'acumulin, més grans seran les opcions d'accedir a una pensió digna. I, per tant, de poder avançar la jubilació amb millors condicions.