Societat

Juan José (mecànic): 'Si el teu cotxe no té politja magnètica, tant és que...'

El mecànic respon clarament a una pregunta molt recurrent i les seves paraules no s'han de passar per alt

Angélica Oyarzún

Encara que l'estiu està arribant al seu final, l'alta temperatura es resisteix a deixar-nos del tot. Per això, l'aire condicionat continua sent protagonista en els trajectes diaris i molts conductors encara l'utilitzen a ple rendiment aquestes setmanes. El seu manteniment i bon ús resulten claus per prolongar la vida útil del sistema

Als tallers de tot el país, continuen arribant preguntes sobre quina és la manera correcta d'encendre l'aire condicionat. Els usuaris volen consells clars per evitar avaries innecessàries. Un dels dubtes més habituals és si activar-lo aturat o ja en marxa

Muntatge de l´aire condicionat d´un cotxe i una noia dubtant
La gran pregunta és en quin moment s'ha d'activar l'aire condicionat del cotxe | Rattanakun, DAPA Images

La consulta més freqüent als tallers

Juan José, mecànic dels Talleres Ebenezer a Sevilla Este, ha volgut respondre a una de les preguntes que més rep en aquestes dates. Els conductors solen dubtar si convé encendre l'aire condicionat amb el cotxe al ralentí o en moviment

Segons l'expert, la resposta depèn d'un element clau: el tipus de politja que porta el compressor de l'aire. No tots els vehicles funcionen de la mateixa manera, i conèixer aquesta diferència pot evitar confusions

Als cotxes més antics, el més normal és trobar politges magnètiques. Aquestes s'acoblen de manera independent al compressor i arrosseguen el seu funcionament segons la demanda

Politja magnètica o politja fixa: la diferència

“Si és magnètica, sí que pot ser beneficiós posar-lo al ralentí perquè l'acoblament tindrà menys arrossegament”, explica el mecànic. En estar el cotxe aturat, les revolucions són més baixes i el procés resulta més còmode per al sistema

Ara bé, Juan José aclareix que tampoc no existeix cap problema a activar l'aire quan ja se circula. El compressor es connecta i desconnecta de manera alterna en funció de les necessitats de refrigeració

El panorama canvia als vehicles més moderns, on aproximadament el 90 % de la flota compta amb compressors de politja fixa. En aquests casos, la politja es mou sempre amb el motor i la regulació depèn d'una vàlvula interna

Dona assenyalant amb el dit índex cap amunt davant d’un panell de control de l’aire condicionat d’un cotxe ajustat a 24 graus
El mecànic explica de manera molt clara de què depèn el moment en què s'ha d'encendre l'aire | Frank Vex, Getty Images Signature

El consell definitiu del mecànic

En paraules del mateix especialista: “Si el teu cotxe no té politja magnètica, tant li fa que posis l'aire al ralentí o en moviment". "Perquè el cotxe es regularà directament per la vàlvula”

Això significa que, tant en politges magnètiques com en fixes, l'impacte sobre el vehicle és mínim. El fonamental és el disseny del compressor i la manera en què regula la demanda

Juan José recorda que activar l'aire condicionat no afectarà negativament el cotxe, sigui quin sigui el tipus de politja. Per als conductors, la clau està a gaudir del confort sense por de fer malbé el sistema

