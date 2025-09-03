Juan José (mecànic): 'Si el teu cotxe no té politja magnètica, tant és que...'

Encara que l'estiu està arribant al seu final, l'alta temperatura es resisteix a deixar-nos del tot. Per això, l'aire condicionat continua sent protagonista en els trajectes diaris i molts conductors encara l'utilitzen a ple rendiment aquestes setmanes. El seu manteniment i bon ús resulten claus per prolongar la vida útil del sistema
Als tallers de tot el país, continuen arribant preguntes sobre quina és la manera correcta d'encendre l'aire condicionat. Els usuaris volen consells clars per evitar avaries innecessàries. Un dels dubtes més habituals és si activar-lo aturat o ja en marxa
La consulta més freqüent als tallers
Juan José, mecànic dels Talleres Ebenezer a Sevilla Este, ha volgut respondre a una de les preguntes que més rep en aquestes dates. Els conductors solen dubtar si convé encendre l'aire condicionat amb el cotxe al ralentí o en moviment
Segons l'expert, la resposta depèn d'un element clau: el tipus de politja que porta el compressor de l'aire. No tots els vehicles funcionen de la mateixa manera, i conèixer aquesta diferència pot evitar confusions
Als cotxes més antics, el més normal és trobar politges magnètiques. Aquestes s'acoblen de manera independent al compressor i arrosseguen el seu funcionament segons la demanda
Politja magnètica o politja fixa: la diferència
“Si és magnètica, sí que pot ser beneficiós posar-lo al ralentí perquè l'acoblament tindrà menys arrossegament”, explica el mecànic. En estar el cotxe aturat, les revolucions són més baixes i el procés resulta més còmode per al sistema
Ara bé, Juan José aclareix que tampoc no existeix cap problema a activar l'aire quan ja se circula. El compressor es connecta i desconnecta de manera alterna en funció de les necessitats de refrigeració
El panorama canvia als vehicles més moderns, on aproximadament el 90 % de la flota compta amb compressors de politja fixa. En aquests casos, la politja es mou sempre amb el motor i la regulació depèn d'una vàlvula interna
El consell definitiu del mecànic
En paraules del mateix especialista: “Si el teu cotxe no té politja magnètica, tant li fa que posis l'aire al ralentí o en moviment". "Perquè el cotxe es regularà directament per la vàlvula”
Això significa que, tant en politges magnètiques com en fixes, l'impacte sobre el vehicle és mínim. El fonamental és el disseny del compressor i la manera en què regula la demanda
Juan José recorda que activar l'aire condicionat no afectarà negativament el cotxe, sigui quin sigui el tipus de politja. Per als conductors, la clau està a gaudir del confort sense por de fer malbé el sistema