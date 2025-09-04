Mañana llega a Lidl el producto con el que sueñan los manitas de la casa: KO a Bauhaus

Lidl vuelve a sorprender con una propuesta que apunta directamente a los aficionados al bricolaje y la electrónica del hogar. La cadena alemana lanza esta semana una herramienta muy esperada. Su precio, características y funcionalidad ya generan comparaciones con marcas más especializadas.

No es la primera vez que un producto de Lidl pone en jaque a gigantes del sector como Bauhaus o Leroy Merlin. Esta vez, la sorpresa viene en forma de un instrumento técnico y preciso. El público que valora calidad y ahorro encontrará aquí una opción difícil de rechazar.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

Lidl presenta un multímetro versátil y fácil de usar

El producto estrella que aterriza mañana en las tiendas Lidl es el multímetro digital Parkside, una herramienta multifuncional ideal para tareas eléctricas. Por solo 8,99 euros, este dispositivo permite medir tensión continua y alterna, resistencia, temperatura y continuidad. Incluye también prueba de tensión sin contacto, ideal para mayor seguridad en el hogar.

Su pantalla EBTN negativa facilita una lectura clara, incluso en espacios poco iluminados. Además, cuenta con función de retención de datos, lo que permite guardar los valores medidos sin riesgo de perder información. Otra ventaja es su apagado automático, que ayuda a conservar la batería si se deja encendido accidentalmente.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

La herramienta de Lidl, ideal para manitas, técnicos y hogares

Esta herramienta de Lidl tiene un diseño compacto (130 x 65 x 30,5 mm) y un peso de apenas 245 gramos. El nuevo multímetro Parkside se adapta perfectamente al uso doméstico o profesional. Incluye cables de medición, una sonda de temperatura y dos pilas AAA, todo listo para usar nada más abrirlo.

La selección automática de rango también lo hace accesible incluso para quienes no tienen experiencia técnica. El producto está diseñado con categoría de medición CAT III 600 V, lo que garantiza precisión y seguridad al manipular equipos eléctricos del hogar. Sus rangos de medición cubren desde 1 mV hasta 600 V en tensión y temperaturas de -40 °C a +300 °C, ideal para tareas más especializadas.

| Lidl, esp.xcatalunya.cat

Lidl refuerza su apuesta por el consumidor práctico

Con esta novedad, Lidl continúa ampliando su oferta para los consumidores que valoran herramientas funcionales a buen precio. El multímetro Parkside es un ejemplo claro de cómo la cadena sabe responder a las necesidades del manitas del hogar. Frente a productos similares en otras grandes tiendas del bricolaje, Lidl lo ofrece a un precio muy competitivo.

Este lanzamiento confirma la tendencia de Lidl de integrar productos técnicos dentro de su estrategia comercial. Una vez más, Lidl demuestra ser el supermercado de la innovación y de los precios más bajos.