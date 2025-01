Decisió dràstica d'un conegut banc que posa en alerta els seus clients

En els últims dies, s'ha conegut la notícia que el quart banc més gran de Portugal ha adoptat una mesura radical contra un dels seus alts directius, generant inquietud no només entre els accionistes, sinó també entre els seus clients nacionals i internacionals. L'entitat ha decidit destituir de forma immediata el seu director de riscos, després que es descobrissin unes presumptes operacions financeres irregulars en l'àmbit personal d'aquest executiu. A continuació, repassem els detalls que envolten aquest succés i les possibles repercussions per a l'activitat bancària.

Segons la informació facilitada tant en un comunicat oficial al regulador del mercat lus com en una nota remesa als mitjans, la destitució del directiu es produeix després de la identificació de “transaccions financeres sospitoses” detectades gràcies als processos interns de control de l'entitat. El banc confirma que el comportament suposadament irregular està vinculat de manera exclusiva a l'esfera personal de l'ara exmembre de la junta executiva, per la qual cosa es descarta qualsevol afectació en els comptes dels usuaris o en la pròpia salut financera de l'organització.

L'entitat implicada deixa clar en el seu comunicat que aquests moviments dubtosos no tenen cap relació amb la seva operativa habitual, productes o serveis. En conseqüència, recalca que els seus clients poden estar tranquils respecte a la seguretat dels seus comptes i operacions bancàries. Així i tot, el fet que un alt càrrec responsable de l'àrea de riscos es vegi involucrat en un cas d'aquesta naturalesa ha aixecat suspicàcies sobre la cultura de compliment i l'eficàcia dels mecanismes interns de prevenció i detecció de fraus.

Presumptes irregularitats per part d'una figura important dins de l'entitat

Després de detectar les presumptes irregularitats, el banc va iniciar una investigació interna i va procedir a denunciar els fets davant les autoritats competents. Aquest pas va motivar l'obertura d'una indagació oficial que, de moment, segueix el seu curs. D'acord amb fonts judicials lusitanes, l'operació ha implicat el registre de diverses propietats, així com l'anàlisi de documentació i suports digitals que podrien aportar proves relacionades amb possibles delictes de frau fiscal, blanqueig de capitals o falsificació. En concret, s'han dut a terme una dotzena d'inspeccions, entre les quals s'inclouen registres domiciliaris i en establiments bancaris.

L'exdirector de riscos es va incorporar a aquesta institució financera el 2017 i va ocupar llocs de rellevància en altres entitats, com Bankinter Portugal o Barclays Bank Portugal, on havia exercit com a conseller delegat i ‘country manager’. Ara, la ràpida reacció del banc en apartar-lo immediatament de l'organització podria interpretar-se com un esforç per protegir la seva reputació i enviar un missatge contundent: les polítiques de compliment i els controls interns funcionen i no hi ha lloc per a pràctiques dubtoses dins de la seva operativa.

Per ara, la direcció ha decidit que el conseller delegat assumeixi de manera interina les responsabilitats associades a la gestió de riscos, mentre s'activa el pla de successió supervisat pel Consell General i de Supervisió. Aquest procés servirà per designar el nou alt càrrec que lideri les polítiques de risc del banc, amb l'objectiu de restablir la confiança dels inversors i garantir l'estabilitat de l'entitat en un context de mercat que la pròpia institució qualifica d'estratègic per al seu futur.

La decisió dràstica adoptada per aquest conegut banc posa de manifest la importància de comptar amb sistemes de control intern capaços de detectar irregularitats sense demora i de procedir amb contundència en defensa de la transparència. Per a clients i usuaris, es tracta d'un recordatori que la vigilància sobre la solvència i la integritat dels seus bancs és essencial, i que les autoritats competents estan preparades per intervenir quan es presenta qualsevol indici d'activitat delictiva.