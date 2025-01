Avís urgent d'Hisenda: La principal novetat en la pròxima declaració de la renda

L'Agència Tributària ja ha donat a conèixer les dates clau i els canvis més importants de la pròxima campanya de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Dins de les obligacions fixades per a l'exercici de 2024, destaca especialment la incorporació d'alguns col·lectius que fins ara no tenien l'obligació de presentar la declaració, així com l'augment de l'import a partir del qual s'exigeix declarar en cas de tenir diversos pagadors.

Segons el calendari oficial, la Campanya de la Renda i Patrimoni de 2024 començarà el 2 d'abril i es prolongarà fins al 30 de juny de 2025, finalitzant abans —el 25 de juny— per a aquells que presentin una declaració amb resultat a ingressar i domiciliació bancària. A més, es mantindran diversos canals d'atenció per ajudar els contribuents en la confecció de les seves declaracions: a partir del 6 de maig i fins al 30 de juny, l'Agència Tributària podrà elaborar la declaració per telèfon (sol·licitant cita prèvia del 29 d'abril al 27 de juny), mentre que l'assistència presencial a les oficines estarà disponible del 2 al 30 de juny, amb petició de cita des del 29 de maig al 27 de juny.

La gran novetat d'aquesta campanya, però, recau sobre les persones en situació d'atur. Per primera vegada, tots els beneficiaris de la prestació per desocupació estaran obligats a presentar la declaració, amb independència de la quantia total dels seus ingressos. Això trenca amb l'excepció que s'aplicava fins a 2024, la qual eximia de declarar els aturats els ingressos dels quals no arribaven als 22.000 euros anuals (o 15.000 euros si hi havia més d'un pagador i un d'ells superava els 1.500 euros).

Canvis en mínims que obliguen a declarar

Així mateix, s'ha elevat el llindar d'ingressos del segon o successius pagadors: fins a la passada campanya era de 1.500 euros i ara serà de 2.500 euros. Dit d'una altra manera, qualsevol contribuent amb diversos pagadors haurà de presentar la seva declaració si el total rebut del segon (o més) pagador excedeix aquesta nova quantitat, fins i tot encara que els seus ingressos totals estiguin per sota d'altres límits establerts.

Per la seva banda, els autònoms mantenen l'obligació de presentar la declaració de la renda, amb independència de l'import que percebin, i el mateix passa amb els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital (IMV). Aquestes mesures donen continuïtat a la línia d'anys anteriors, amb l'objectiu d'assegurar que tots els col·lectius amb dret a la prestació o amb activitat econòmica realitzin la declaració.

Augment de declaracions presentades

Quant a les últimes dades tancades de l'IRPF de 2023, l'Agència Tributària destaca que s'han assolit les 24.131.000 declaracions presentades, la qual cosa representa un increment del 4,9% enfront de l'exercici previ. D'elles, un 67,5% han resultat a retornar i han suposat un desemborsament de 12.907 milions d'euros a 15.852.000 contribuents. Aquest creixement en el nombre de sol·licituds de devolució va acompanyat d'un increment interanual del 14,5% en l'import pagat i del 7,9% en la quantitat de devolucions concedides.

Amb aquests nous paràmetres, la Campanya de la Renda de 2024 promet canvis rellevants, especialment per als aturats i les persones amb diversos pagadors. Per evitar possibles sancions, es recomana a tots els contribuents verificar la seva situació abans dels terminis estipulats i, en cas de dubte, sol·licitar assistència telefònica o presencial a l'Agència Tributària.