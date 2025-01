Baixa el preu de l'oli i Bonpreu encara el baixa més amb una promoció que triomfa

L'oli d'oliva verge extra és, sens dubte, un dels productes estrella de la gastronomia mediterrània. El seu ús s'estén des de la preparació de guisats i salses fins a l'amaniment d'amanides, i molts consumidors exigeixen la màxima qualitat en aquest ingredient essencial de les seves cuines.

En els últims mesos, s'ha parlat d'un lleuger descens en el preu dels olis d'oliva. Una cosa que els compradors han rebut amb entusiasme després de períodes d'encariment. No obstant això, la cadena de supermercats Bonpreu ha decidit anar un pas més enllà i oferir una promoció que ha causat gran enrenou entre els fanàtics de la bona taula.

La nova oferta de Bonpreu

Fins al 20 de gener, Bonpreu Esclat llança una oferta en què s'aplica un 70% de descompte en la segona unitat d'oli d'oliva verge de la marca Coosur. Disponible tant en la seva varietat Picual com en la d'Hojiblanca. En condicions normals, una ampolla d'un litre pot rondar els 10,49€, però si el client adquireix dues unitats, la segona es queda només a 3,15€.

D'aquesta manera, el preu mitjà per ampolla es redueix a uns 6,82 €. Una xifra molt competitiva si tenim en compte la reputació de Coosur i el fet que es tracta d'oli verge extra.

Per a aquells que no estan familiaritzats amb les varietats Picual i Hojiblanca, val la pena explicar-ne les característiques. L'oli Picual es distingeix per la seva intensitat de sabor i el seu lleuger amargor. Sent ideal per a guisats, estofats i fregits; a més, és ric en antioxidants naturals.

Per la seva banda, l'Hojiblanca ofereix un aroma suau i un regust ametllat, idoni per a amanides, cremes fredes i altres preparacions on es busca ressaltar matisos delicats. Ambdues opcions comparteixen un alt nivell de qualitat i procedeixen d'olives acuradament seleccionades, garantint així un bon equilibri entre sabor i beneficis nutricionals.

Un producte de primera necessitat

Des del punt de vista de les tendències de compra, l'oli d'oliva verge és un producte que no sol faltar al rebost dels catalans. La qual cosa explica que promocions d'aquesta índole generin un interès immediat. En tractar-se d'un producte bàsic per a múltiples receptes, la possibilitat d'adquirir-lo a un preu reduït ajuda nombroses famílies.

A optimitzar el seu pressupost sense renunciar als estàndards de qualitat que caracteritzen la dieta mediterrània. A més, la combinació de Picual i Hojiblanca en la mateixa oferta permet als consumidors variar el tipus d'oli depenent de la preparació culinària que tinguin en ment.

Així doncs, Bonpreu consolida la seva imatge com a cadena que, a més d'oferir un assortiment variat, es preocupa per atendre la demanda. D'un mercat cada vegada més pendent dels preus de béns essencials. De fet, moltes famílies es marquen com a objectiu durant el mes de gener restablir cert equilibri en les seves despeses, després dels desemborsaments addicionals de l'època nadalenca.