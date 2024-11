Un Corgi nadó enamora a mig TikTok

per Antoni Mateu-Arrom

Un nou vídeo d'animalets adorables inunda les xarxes . En aquest cas, un clip que mostra un cadell de la raça Corgi s'ha guanyat el cor dels usuaris de TikTok. Els gossos de raça Corgi, amb les potes curtes, el cos allargat i les expressions sempre alegres, s'han convertit en una de les races més estimades a tot el món.

Originaris de Gal·les, els Corgis no només són adorats pel seu aspecte encantador, sinó també pel seu caràcter vivaç, la seva intel·ligència i la seva connexió històrica amb la monarquia britànica. De fet, sabies que era la raça favorita de la difunta Reina Isabel II?

Descobreix el vídeo viral del Corgi

El clip, encara que amb prou feines dura 8 segons, s'ha expandit com la pólvora. Ha estat compartit més de 150 mil vegades i acumula gairebé dos milions de Likes a TikTok. Però... sabies d'on prové aquesta raça? T'ho expliquem!

Els Corgis tenen les seves arrels a Gal·les i la seva història es remunta a més de mil anys. Originalment, eren gossos de treball criats per pasturar bestiar, utilitzant la seva mida compacte per esquivar les puntades de peu de les vaques.

El seu nom, segons algunes teories, podria derivar de les paraules gal·leses "cor" (nan) i "gi" (gos). Entre les dues varietats, el Pembroke Welsh Corgi és el més conegut. Es deu, en part, gràcies a la seva associació amb la reina Isabel II, que va tenir més de 30 Corgis al llarg de la seva vida.

El Pembroke Welsh Corgi es distingeix per la cua curta o inexistent. Per la seva banda, el Cardigan Welsh Corgi, la varietat més antiga, té una cua més llarga i un cos lleugerament més robust. Tots dos comparteixen moltes característiques, però tenen les seves particularitats en aparença i temperament.

Com són els Corgis

són gossos enèrgics, intel·ligents i molt lleials. Tot i la seva petita grandària, tenen un gran esperit i solen ser intrèpids, mostrant la valentia típica dels gossos de treball. Són excel·lents companys per a famílies, gràcies a la seva naturalesa juganera i afectuosa, però també són molt bons guardians, ja que tendeixen a bordar quan detecten una cosa inusual.

A més, la seva intel·ligència destaca entre les races de gossos, cosa que els fa molt entrenables. No obstant això, aquesta mateixa intel·ligència els pot portar a ser una mica tossuts si no reben l'ensinistrament adequat des d'una edat primerenca.

Cures i necessitats

Els Corgis tenen un nivell d'energia elevat, per tant necessiten exercici diari per mantenir-se feliços i saludables. Tot i les potes curtes, gaudeixen de llargues caminades i jocs actius. No obstant això, és important evitar el sobrepès, ja que la seva estructura corporal allargada pot fer-los propensos a problemes a la columna.

Pel que fa a la cura del pelatge, els Corgis tenen una doble capa que necessita raspallats freqüents, especialment en èpoques de muda. Això ajudarà a mantenir el seu pelatge brillant ia reduir la quantitat de pèl que deixen anar a casa.

Plens de personalitat

Els Corgis no són només adorables pel seu aspecte, sinó també per l'enorme personalitat que tanquen al petit cos. Són gossos que gaudeixen de la vida familiar, s'adapten bé a diferents entorns i sempre estan disposats a complaure els amos.

Si cerques un company lleial, intel·ligent i ple d'energia, un Corgi podria ser l'opció perfecta per a tu. La combinació d'encant, història i caràcter els converteix en una raça veritablement especial.