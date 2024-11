El gosset més educat fascina a l'aeroport: 'Igualet al meu...'

Un vídeo compartit a les xarxes socials ha conquerit milers d'usuaris. Un gos travessant els controls de seguretat d'un aeroport amb una educació i obediència dignes d'admiració.

A les imatges, l'animal, acompanyat pel seu amo, segueix les instruccions dels agents amb total calma, passant per l'escàner sense titubejar i esperant pacientment l'altra banda. “Igualet al meu... només em fa cas quan li donaré el menjar”, fan broma alguns usuaris que no han trigat a fer del vídeo un fenomen viral.

Coneix el vídeo viral del gosset a l'aeroport

Aquest tipus d'escenes posa en relleu com els gossos no són només els nostres companys en el dia a dia, sinó que, amb la preparació adequada, també poden ser viatgers exemplars.

Tot i això, viatjar amb avió amb mascotes no sempre és un procés senzill i requereix seguir una sèrie de passos i normatives per garantir la seguretat i el benestar de l'animal.

Com viatjar amb gossos en un avió?

Viatjar amb gossos amb avió és cada cop més comú, però les normes poden variar depenent de l'aerolínia i el destí. En general, els passos bàsics inclouen:

Consulta amb l'aerolínia: Abans de comprar el bitllet, verifiqueu les polítiques específiques de la companyia aèria per al transport de mascotes. Algunes permeten portar animals petits a la cabina dins d'un transportí adequat, mentre que altres obliguen a transportar-los al celler.

| Canva Pro

En vols nacionals, n'hi ha prou amb el passaport veterinari que acrediti que el gos està vacunat i desparasitat. Per a vols internacionals, podria ser necessari un certificat sanitari addicional o proves específiques, com ara anticossos de la ràbia.

El gos ha de viatjar en un transportí que compleixi les mesures i els requisits de l'aerolínia. A cabina, ha de ser prou petit per col·locar-lo sota el seient. Al celler, el transportí ha de ser resistent i còmode per a l'animal.

És important acostumar el gos al transportí dies abans del vol perquè se senti còmode. A més, es recomana no alimentar-lo a les hores prèvies per evitar possibles molèsties estomacals durant el trajecte.

Benestar durant el vol: Mantingues el gos hidratat i calmat. Alguns veterinaris poden recomanar feromones o tranquil·litzants suaus, però sempre sota supervisió professional.

La importància de l'educació

El vídeo del gos obedient a l'aeroport no només n'ha entendrit molts, sinó que també recorda la importància d'educar les nostres mascotes per a situacions noves o estressants. Un gos acostumat a obeir i estar tranquil és més fàcil de fer servir en un entorn com l'aeroport, on hi ha sorolls, multituds i procediments estrictes.

| Canva Pro

En definitiva, aquest adorable viatger caní ha posat en evidència que, amb preparació i paciència, viatjar amb gossos pot ser una experiència positiva tant per a ells com per als amos. Al final del dia, el més important és garantir la vostra comoditat i seguretat perquè també puguin gaudir de l'aventura.