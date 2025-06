Un Corgi de 20 años dando un paseo enternece a las redes

En un mundo saturado de vídeos virales, pocos consiguen tocar la fibra como lo ha hecho este pequeño perro que se ha ganado el corazón de miles de personas. Se trata de un Corgi de 20 años —una edad extraordinaria para un perro de esta raza— que fue captado en vídeo dando un lento pero firme paseo por una calle cualquiera.

Las imágenes muestran al Corgi caminando con paso pausado, casi ceremonioso, mientras los viandantes lo observan, se apartan o lo miran con curiosidad. Algunos se detienen a grabarlo, otros se lo quedan mirando con una sonrisa nostálgica. Pero el protagonista, ajeno a la conmoción que provoca, sigue su camino sin detenerse.

El tiempo pasa, pero la voluntad permanece

Los expertos en comportamiento animal destacan que la esperanza de vida de un Corgi ronda entre los 12 y los 15 años. Este ejemplar, que ha alcanzado los 20, ha superado con creces las expectativas, lo cual ya es un logro extraordinario. Pero lo que realmente ha conmovido a miles es su forma de moverse: aunque su cuerpo delata el paso del tiempo —con una espalda algo encorvada y un andar tembloroso—, no hay en su expresión ningún atisbo de rendición.

| Twitter, XCatalunya

Para muchos, este simple vídeo ha sido como una metáfora de la vida misma: la imagen de alguien que, pese al peso de los años y las miradas externas, sigue avanzando. Un pequeño héroe anónimo que no necesita palabras para transmitir un mensaje poderoso. Las redes no han tardado en llenarse de comentarios como “Así quiero llegar yo a los 90” o “Un ejemplo de que la edad es solo un número si el corazón sigue latiendo con fuerza”.

Un paseo que conmovió a medio mundo

La escena fue compartida originalmente por la cuenta especializada en contenido animal Puppieslover, que se dedica a difundir historias emotivas de perros y gatos de todo el mundo. Pero esta vez, la historia fue especial. En apenas unas horas, el vídeo superó los 3 millones de visualizaciones, con decenas de miles de reacciones, comentarios y compartidos.

| Twitter, XCatalunya

Entre los detalles más mencionados por los usuarios está la nobleza del Corgi, su calma, y el contraste entre su aparente fragilidad y su fortaleza interior. “Me hizo llorar sin decir una sola palabra”, escribió una usuaria. Otro añadió: “Mi abuelo caminaba así en sus últimos años… verlo me ha recordado a él”.

La dignidad de envejecer sin perder el rumbo

En una era donde lo joven, lo nuevo y lo rápido suelen ser lo más valorado, este perro se ha convertido sin quererlo en un símbolo de lo contrario: la belleza de lo antiguo y la dignidad de seguir adelante. No se trata solo de un perro viejo caminando. Es, como muchos han comentado, “un alma vieja que nos da una lección sin abrir la boca”.

La forma en que ignora la atención, sin buscar caricias ni vítores, y cómo se centra únicamente en dar un paso tras otro, ha hecho que incluso quienes no son amantes de los animales se detuvieran a reflexionar. A veces, el verdadero coraje no se encuentra en grandes hazañas, sino en seguir adelante cuando todos esperan que ya no puedas.

El protagonista que no necesitó nombre

Curiosamente, Puppieslover no reveló el nombre del perro, ni su procedencia exacta. Lo único que se sabe es que fue grabado en algún lugar de Estados Unidos y que sigue caminando como cada día, a su ritmo. Eso no ha impedido que se convierta en una leyenda digital.

Y así, sin saber su nombre, sin ladrar y sin detenerse, ese pequeño anciano de cuatro patas ha dejado huella. Porque en una calle cualquiera, rodeado de desconocidos, un Corgi de 20 años decidió caminar. Y el mundo, por unos segundos, decidió caminar con él.