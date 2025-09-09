Cop d’efecte d’una empresa catalana dedicada a l’agricultura

En els darrers anys, el sector agrícola s'ha enfrontat a una transformació marcada per la sostenibilitat i la innovació. Els agricultors ja no es limiten a produir aliments, sinó que han d'adaptar-se a exigències ambientals i reguladores cada cop més estrictes. La pressió dels consumidors, que demanen productes saludables i lliures de residus, ha impulsat les companyies agroindustrials a reorientar la seva estratègia.
En aquest context, el moviment d'una empresa catalana especialitzada en solucions agrícoles es converteix en un pas significatiu per reforçar el seu lideratge.
Una adquisició que redefineix l'estratègia de creixement sostenible
MatHolding, grup industrial global especialitzat en agricultura i gestió de l'aigua, ha tancat la compra del cent per cent d'Altinco. Aquesta empresa agroquímica, fundada el 1994 a Mollerussa, es dedica a la fabricació de productes bioestimulants i de biocontrol. Amb aquesta operació, la divisió agro de MatHolding, coneguda com a CERESTIA, reforça el seu paper com a referent en solucions sostenibles per a agricultors.
Altinco va facturar vuit milions d'euros el 2024, amb un 60 % de les seves vendes a Espanya i un 40 % repartit en més de vint països. El seu catàleg es compon majoritàriament de biosolucions residu zero, cosa que permet aplicar-les en agricultura ecològica i respondre a les noves tendències de sostenibilitat. L'empresa disposa d'un equip de 35 persones i mantindrà al capdavant Joan Minguella com a director general.
CERESTIA, una plataforma integral amb més diversitat de productes
La divisió agro de MatHolding, creada el 2025, va néixer per donar resposta als reptes actuals del sector. La seva oferta se centrava principalment en les sals de coure produïdes per IQV, companyia històrica del grup. Amb la incorporació d'Altinco, CERESTIA amplia el seu portafoli i fa un salt estratègic cap a productes de perfil biològic.
La integració d'aquestes dues companyies no és només un moviment corporatiu, sinó una aposta clara per la diversificació. Els bioestimulants permeten millorar l'absorció de nutrients i augmentar la tolerància de les plantes a l'estrès climàtic. Per la seva banda, els productes de biocontrol ofereixen alternatives ecològiques als pesticides tradicionals, una línia de treball cada cop més valorada al mercat internacional.
Lideratge, visió a llarg termini i compromís amb l'agricultor
Segons Pau Relat, president de MatHolding, l'operació combina creixement orgànic amb moviments estratègics alineats amb la visió a llarg termini. La incorporació d'Altinco és la primera des de la creació de CERESTIA i reforça l'aposta del grup per liderar la transició cap a un model agrícola més sostenible.
Per a Joan Minguella, director general d'Altinco, formar part de MatHolding és garantia de continuïtat per a un projecte innovador iniciat fa més de tres dècades. Ambdues companyies comparteixen valors i objectius, cosa que permetrà accelerar la innovació i ampliar la presència internacional d'aquestes solucions biològiques.