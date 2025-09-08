Karlos Arguiñano, cuiner, i el seu plat preferit: 'Aquesta és la recepta de la meva mare'

La cuina de Karlos Arguiñano no només es caracteritza per la seva proximitat i senzillesa, també està marcada pels records de la infantesa. El popular xef basc, referent de la gastronomia televisiva a Espanya, ha compartit en diverses ocasions quins són els plats que millor resumeixen la seva vida. Entre tots ells, n'hi ha un que ocupa un lloc molt especial en la seva memòria: l'empanadilla de tonyina.
Aquest mos casolà, tan habitual a moltes taules espanyoles, es va convertir per a Arguiñano en un símbol de llar. Segons ha explicat, era un dels plats estrella de la seva mare, que el preparava amb ingredients bàsics però plens d'afecte. La recepta es va transmetre de generació en generació, convertint-se en un clàssic que ell reivindica cada vegada que parla dels seus orígens.
Karlos Arguiñano i una recepta estrella
L'empanadilla de tonyina s'elabora amb una massa fina i un farcit sucós. El secret és combinar la tonyina amb una samfaina de tomàquet, ceba i pebrot, que aporta un sabor intens i equilibrat. Un cop muntades, es tanquen amb un repulgue característic i es fregeixen fins a aconseguir un daurat perfecte. El resultat és un mos cruixent per fora i tendre per dins, ideal tant com a aperitiu com a plat principal.
Tot i que pugui semblar una recepta senzilla, Arguiñano insisteix que la clau és la qualitat dels productes. La tonyina del nord, fresca o en conserva, és essencial per obtenir un sabor autèntic. De la mateixa manera, les verdures han d'estar ben sofregides perquè el farcit conservi la sucositat sense amarar la massa. A casa, la seva mare el servia acabat de fer, acompanyat d'amanida i amb l'inconfusible aroma que omplia la cuina.
Amb el pas dels anys, aquest plat ha continuat acompanyant Arguiñano. Al seu programa de televisió l'ha preparat en diverses ocasions, sempre destacant que, més enllà de la recepta, representa un tros de la seva història personal. “L'empanadilla de tonyina em recorda a la meva mare i a la meva infantesa. Per a mi és un sabor que no s'oblida”, ha comentat en entrevistes.
La popularitat d'aquest plat no es limita a la família del cuiner. Al País Basc i a moltes altres regions d'Espanya, l'empanadilla de tonyina és una tradició en celebracions i berenars familiars. La seva versatilitat permet adaptacions al gust de cada llar. Alguns hi afegeixen ou dur al farcit, d'altres prefereixen un toc d'oliva, i fins i tot hi ha qui les forneja en lloc de fregir-les per alleugerir la recepta.
Avui, l'empanadilla de tonyina no només és el plat preferit d'Arguiñano, sinó també un exemple de com la cuina pot guardar records inesborrables. Un senzill mos que uneix generacions i que, en cada preparació, retorna el sabor de la infantesa.