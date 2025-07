Cop d'efecte de Bonpreu, Parlem i altres empreses a favor del català

Un nou pas en la defensa activa del català ha tingut lloc aquesta setmana a Barcelona. Més de 170 empreses, patronals i associacions han signat el Manifest del Català a l’Empresa, una iniciativa impulsada per la Fundació Víncle que té com a objectiu reforçar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit empresarial.

Un manifest amb suport transversal

L’acte de presentació se celebrà a la Cambra de Comerç de Barcelona, amb la participació de representants del teixit empresarial català, associacions, cambres de comerç i personalitats del món institucional i cultural.

Entre les entitats signants destaquen noms com BonPreu, Mediapro, Parlem Telecom, RACC, Sud Energies Renovables, Raventós i Blanc, així com patronals de pes com Foment del Treball, PIMEC o Cecot.

Un dels moments més significatius de l’esdeveniment fou la intervenció de l’expresident Jordi Pujol, qui, tot i que no estava previst que parlés, prengué la paraula per advertir que “estem en una situació difícil, però no desesperada”. Pujol recordà que el futur del català depèn de la voluntat col·lectiva i animà a “lluitar com ho feia Paco Candel”.

Empreses que aposten pel català com a valor afegit

L’esdeveniment inclogué un debat entre empreses que treballen activament en català. Bon Preu, representada pel seu director de màrqueting Manel Prat, subratllà que l’ús del català està “naturalitzat i és l’ADN de l’empresa”.

Per la seva banda, Guifré Homedes, d’Amat Immobiliaris, digué que no sabrien treballar d’una altra manera, mentre que Gemma Fontané, d’Orvit Digital, destacà el potencial comercial del català en l’entorn digital, malgrat que encara hi ha clients que prefereixen opcions de fora del territori.

Tanmateix, també s’assenyalaren reptes importants. Bon Preu i Amat reconegueren la dificultat per trobar professionals qualificats amb habilitats en català, per la qual cosa han implementat formació lingüística interna. Fontané, per la seva banda, lamentà l’escassa connexió entre els “expats” i el català, així com la tendència d’alguns consumidors a ignorar empreses de proximitat.

Una eina de cohesió, no d’exclusió

La Fundació Víncle, liderada per Òscar Escuder i Xavier Albertí, vol que aquest manifest sigui tant una crida a l’acció com una plataforma de treball. El seu coordinador, Jordi Manent, explicà que la iniciativa vol ser transversal, sense excloure ningú: “L’ús social del català es juga també en el camp empresarial i laboral”.

El manifest no es limita a la denúncia o al simbolisme, sinó que proposa accions concretes, com la formació, la normalització en l’atenció al client, el màrqueting, la documentació interna i les relacions amb proveïdors. La voluntat és que el català deixi de ser un “tema cultural” i passi a ser entès també com un avantatge competitiu.

Un missatge clar a la resta de l’Estat

Mentre els debats sobre el català solen estar centrats en l’educació o els mitjans públics, aquest manifest envia un senyal diferent: el català també és economia, empresa i futur. No es tracta d’imposar-lo per llei, sinó d’adoptar-lo per convicció. Per coherència. Per utilitat.

En una Espanya en què el debat lingüístic continua sent focus de friccions polítiques, aquest moviment empresarial català demostra que és possible defensar el català sense enfrontament, sense victimisme i amb propostes concretes. Una llengua viva també necessita empreses vives que utilitzin, la valorin i la projectin cap al futur.