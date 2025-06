Fins al 2 de juliol: El nou compte del Banc Sabadell amb una benvinguda sorpresa

Banco Sabadell ha llançat una de les promocions més potents que es recorden en la banca espanyola recent. I ho ha fet de manera clara, directa i sense lletra petita: una combinació d'alta rendibilitat i bonificació per domiciliació que pot suposar fins a 700 euros en un any per a qui es doni d'alta ara

Un compte sense comissions, amb regal i alta rendibilitat

La proposta s'articula a través del seu Compte Online Sabadell, que ofereix un 2 % TAE durant 12 mesos per a saldos de fins a 20.000 euros. Això, d'entrada, pot generar fins a 400 euros anuals sense necessitat de contractar altres productes com targetes o assegurances, una pràctica habitual en altres bancs per camuflar condicions

Però això no és tot. Si el nou client domicilia la seva nòmina (mínim de 1.000 €) i activa Bizum, rebrà 300 euros bruts extres, repartits en 12 pagaments mensuals de 25 euros. Això sí, cal mantenir ambdós requisits durant un any per cobrar la totalitat de l'incentiu

| ACN, Andrea Piacquadio

Sense comissions ni condicions ocultes

Un dels aspectes més destacats del compte és l'absència de comissions per manteniment, administració o emissió de targetes, tant de dèbit com de crèdit. També inclou transferències SEPA gratuïtes, lliure disposició dels diners en qualsevol moment i un 3 % de devolució en els rebuts domiciliats de llum i gas

A més, els pagaments de l'incentiu són mensuals, cosa que aporta liquiditat regular a l'usuari: els interessos del 2 % s'abonen a final de mes, i els pagaments de nòmina i Bizum arriben en els primers 10 dies del mes següent

| ACN, Shopping King Louie

Una promoció per temps limitat

La campanya té data de caducitat: finalitza el 2 de juliol. Això significa que queden només uns dies per beneficiar-se de la promoció, que ja ha estat destacada per mitjans especialitzats com Finect i El Economista, que la qualifiquen com “una de les més competitives del moment” i “la millor del mercat per a nous clients”

L'opinió en fòrums i xarxes també és positiva. Es valora especialment la claredat de les condicions, sense necessitat d'adquirir productes addicionals ni assumir compromisos complexos, cosa que contrasta amb l'estratègia més agressiva o confusa d'altres entitats bancàries

Comparatives i repercussió mediàtica

En els últims dies, aquesta iniciativa de Sabadell ha estat tendència entre els comparadors de comptes bancaris, posicionant-se per sobre d'altres ofertes del BBVA, CaixaBank o ING. En un mercat amb tipus d'interès a la baixa, una TAE del 2 % sense lligams és considerada tota una raresa, més encara si s'hi suma una bonificació directa com la dels 300 euros

Però el que ha disparat realment l'interès del públic no ha estat només la proposta de Sabadell. En les últimes hores, s'ha confirmat que un altre gran banc ha decidit contraatacar amb una proposta similar, augmentant la tensió entre les entitats per captar nous usuaris

Aquest banc és Banco Santander, que ha llançat la seva pròpia ofensiva amb promocions específiques per a l'estiu, adaptades a perfils digitals, bonificacions per noves domiciliacions i, sobretot, una actualització radical de les seves condicions per a targetes i caixers

El moviment de Sabadell ha estat brillant, però el veritable cop sobre la taula l'acaba de donar Santander