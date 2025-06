Bonpreu tira la casa per la finestra amb una promoció de gelats a un preu insuperable

L'arribada de l'estiu sempre marca un punt d'inflexió en els hàbits de compra a Catalunya, especialment als supermercats. El canvi d'estació no només modifica els carros de la compra, sinó que transforma el mateix comportament del consumidor, cada cop més atent a les promocions estacionals. En aquest context, Bonpreu i Esclat tornen a captar l'atenció del públic llançant una campanya que combina varietat, marques reconegudes i preus realment competitius.

Les dades confirmen que, durant els mesos de calor, el consum de gelats a les llars catalanes creix més d'un 30%, una xifra que situa aquest producte entre els favorits de la cistella estival.

L'augment de temperatures i la recerca de petits plaers a bon preu han fet que les promocions de gelats es converteixin en un autèntic fenomen de vendes i fidelització per als supermercats. Bonpreu i Esclat, dues de les cadenes de referència, han decidit anar més enllà aquest any, apostant fort per una selecció de productes que cobreix tant la demanda familiar com els gustos més selectes.

Promoció gelada: descomptes de fins al 70% fins al 30 de juny

Un dels grans atractius d'aquesta campanya és la seva vigència: fins al 30 de juny, els clients poden beneficiar-se de descomptes directes en una àmplia gamma de gelats de marques líders. El format de la promoció és clar: en comprar dues unitats del mateix producte, la segona surt a meitat de preu i fins i tot amb un 70% de descompte en casos concrets.

Entre els productes destacats hi ha els clàssics Magnum mini (doble avellana, xocolata, caramel o combinats), amb un preu de 4,64 euros per capsa de sis unitats si s'aprofita el descompte del 50% en la segona unitat. Aquest format resulta especialment interessant per a famílies o per a qui busca varietat, ja que permet combinar sabors en la mateixa oferta.

El segment dels gelats individuals també hi és present, amb referències com Frigo Dedo, Dràcula, Frigo Pie, Mini Milk o Twister mini en format multipack, a 3,74 euros per unitat en adquirir dues capses, gràcies al descompte en la segona. Aquesta política de preus reforça una tendència ja consolidada: la recerca de lots i multipacks com a fórmula d'estalvi i gaudi compartit.

Especial menció mereix la promoció sobre els sandvitx XXL Filipinos, amb cookies, caramel o xocolata blanca, que arriba a un descompte del 70% en la segona unitat, situant el preu final en 3,70 euros el pack de quatre. Aquesta jugada no només incentiva el consum, sinó que posiciona Bonpreu i Esclat com a referents en promocions agressives dins del sector.

Qualitat, varietat i productes premium a la campanya estival

El consumidor actual no només busca preu, sinó també qualitat i experiències. Per això, la campanya inclou marques premium com Ben & Jerry's, que manté un preu rebaixat de 4,99 euros per terrina davant dels habituals 6,99 euros. Entre els sabors disponibles destaquen Chocolate Fudge Brownie, Cookie Dough i Spectacu-love, opcions ideals tant per a qui busca unes postres especials com per als amants del gelat artesanal.

Per a qui prefereix els formats clàssics de cucurutxo, els Cornetto Max (avellana i xocolata o mango i xocolata blanca) se situen en 3,95 euros el pack de quatre unitats. D'aquesta manera, Bonpreu i Esclat aconsegueixen abastar des de les referències més populars per a públic infantil fins a productes de gamma alta pensats per compartir en ocasions especials.