Aplicació imminent: Canvis en la manera de treure diners al Banco Santander

per Joan Grimal

A partir del 28 de juny de 2025, els caixers automàtics de tot Espanya començaran a transformar-se per adaptar-se a una nova normativa estatal que exigeix més accessibilitat i inclusió. Aquesta mesura, que afectarà totes les entitats financeres del país, busca garantir que cap ciutadà quedi fora del sistema bancari per motius físics, sensorials o d'edat.

Accessibilitat com a prioritat

La nova normativa exigeix una sèrie de modificacions als terminals, des de botons en relleu fins a pantalles amb lletra més gran i la incorporació d'audioguies per a persones amb discapacitat visual. A més, els caixers hauran de ser més intuïtius i accessibles físicament, amb dissenys que permetin el seu ús a persones amb mobilitat reduïda.

El Banco Santander ha estat una de les primeres entitats a anunciar públicament la posada en marxa d'aquests canvis. A través d'un comunicat recent, ha assegurat que la seva xarxa de caixers —una de les més àmplies d'Espanya— ja està sent actualitzada per complir amb tots els requisits de la nova normativa. L'entitat considera que “la inclusió financera no és una opció, sinó una responsabilitat”.

| XCatalunya, Banco Santander

Santander s'avança

Tot i que la normativa contempla un període d'adaptació de fins a deu anys per als caixers instal·lats abans de juny de 2025, el Santander ha manifestat la seva intenció de completar gran part de la transició en un termini molt menor. Segons fonts del banc, un percentatge significatiu dels seus terminals ja ha estat adaptat.

El compromís del Santander no es limita a l'àmbit tècnic. També està formant els seus empleats per atendre millor els usuaris amb necessitats especials, especialment a les oficines de localitats petites i zones rurals on els caixers poden ser l'únic punt d'accés financer.

| XCatalunya, Banco Santander, Dima Valkov

Tecnologia al servei de les persones

Els canvis que implementarà el Santander inclouran interfícies més visuals i simplificades, menús parlats amb instruccions per veu que es poden escoltar amb auriculars, i sistemes de navegació accessibles mitjançant tecles físiques. El banc també actualitzarà la seva app mòbil per reflectir aquests mateixos criteris d'accessibilitat-

Aquest esforç del Santander ha estat ben rebut per associacions de persones grans i col·lectius amb diversitat funcional. Des de la Confederació Espanyola d'Organitzacions de Majors, celebren que “una gran entitat financera com el Santander doni exemple a la resta del sector”.

I la resta de bancs?

Tot i que tots els bancs han de complir la normativa, no tots han mostrat el mateix entusiasme per anticipar-se al seu compliment. Mentre alguns encara estan planificant com afrontar els costos i canvis necessaris, el Banco Santander ja ha desplegat part del nou sistema i ha comunicat públicament el seu full de ruta.

El Banco de España serà l'encarregat de vigilar el compliment d'aquesta legislació. S'esperen inspeccions periòdiques i possibles sancions a les entitats que no s'adaptin dins dels terminis. Tanmateix, tot indica que el Santander no tindrà problemes en aquest sentit: ha convertit l'accessibilitat en una bandera de la seva marca.

I tot i que tots els bancs estan obligats a seguir aquest camí, és el Banco Santander qui, per ara, ha decidit avançar-se.