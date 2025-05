Cop d'efecte del BBVA: Les reaccions

per Joan Grimal

El BBVA ha iniciat 2025 amb força, posicionant-se com un dels bancs més sòlids i rendibles del panorama financer europeu. Amb un balanç espectacular en el primer trimestre de l'any, l'entitat ha aconseguit superar fins i tot les seves pròpies previsions, impulsada pel creixement en mercats clau com Espanya i Mèxic.

La recent presentació dels seus comptes ha causat sensació en el sector, però el que més ha cridat l'atenció no ha estat únicament el volum de beneficis, sinó un anunci inesperat que podria marcar un abans i un després en la seva projecció continental.

Beneficis que trenquen rècords

Segons les dades presentades, BBVA ha tancat el primer trimestre de 2025 amb un benefici net atribuït de 2.698 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 22,7% respecte al mateix període de l'any anterior. Aquesta xifra referma la seva capacitat de generar valor fins i tot en contextos de tipus d'interès baixos.

| BBVA, Ridofranz, XCatalunya

Aquest resultat ha estat possible gràcies a un creixement important de les comissions, que s'han incrementat en un 9%, fins a assolir els 2.060 milions d'euros. A més, malgrat la caiguda del 2% en el marge d'interessos, el marge brut ha pujat un 13%, situant-se en 9.324 milions.

A tot això s'hi suma una millora en l'eficiència del banc, amb una ràtio que s'ha reduït al 38,2%, enfront del 42,9% del mateix període de 2024. Aquesta dada reflecteix la capacitat de l'entitat per generar més ingressos amb un menor cost operatiu.

| Canva, XCatalunya

El motor de Mèxic i l'impuls del crèdit

Un dels factors clau en aquest impuls financer ha estat el creixement del seu negoci a Mèxic, on el crèdit ha augmentat un 17,2%, especialment en préstecs a empreses, amb un repunt del 25%. Aquest dinamisme ha reforçat la posició del BBVA com a entitat líder en el mercat mexicà.

A Espanya, la tendència també ha estat positiva, amb un creixement del 6,6% en el crèdit total, impulsat tant pels préstecs al consum com pel crèdit a empreses. En ambdós segments s'han registrat pujades significatives, del 7,5% i del 8,5% respectivament.

A més, el banc ha incrementat la seva base de clients: en els primers tres mesos de l'any ha captat 2,9 milions de nous usuaris, dels quals el 66% ho han fet a través de canals digitals. Aquesta aposta per la tecnologia ha estat un dels pilars estratègics que expliquen el sòlid rendiment del grup.

La sostenibilitat com a eix estratègic

Una altra de les àrees en què el BBVA ha accelerat és la sostenibilitat. Només en aquest primer trimestre, l'entitat ha canalitzat 29.000 milions d'euros en negoci sostenible, la qual cosa representa un 55% més que en el mateix període de l'any anterior. Aquest compromís amb les finances verdes és part fonamental de la seva identitat com a banc.

Els analistes valoren de forma molt positiva que BBVA no només creixi en rendibilitat, sinó que ho faci recolzat en principis d'eficiència, digitalització i sostenibilitat. No és un creixement aïllat, sinó coherent amb una estratègia ben definida.

L'anunci que canvia el mapa bancari

Tot això, però, ha estat només el preludi del gran anunci que l'entitat ha fet públic i que ha generat un autèntic enrenou en el sector. En el marc del Mobile World Congress 2025 i després de la publicació dels seus resultats, BBVA ha confirmat que aquest mateix any iniciarà la seva expansió comercial a Alemanya.

Aquest moviment, inesperat per a molts, suposa l'entrada del banc basc en un dels mercats més grans i competitius d'Europa. Alemanya representa una plaça estratègica que fins ara BBVA no havia explorat directament, i la seva arribada està prevista per al segon semestre de 2025.

Amb això, l'entitat busca consolidar la seva posició com a banc paneuropeu, oferint als clients alemanys una experiència digital avançada, basada en les eines tecnològiques i el model de banca mòbil que ha desenvolupat amb èxit en altres països.

