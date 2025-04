Consulta si ets a la llista de jubilats que cobraran un extra abans d'acabar abril

Abril de 2025 ha portat un increment inesperat per a molts pensionistes a Espanya. Una bona notícia que ha passat una mica desapercebuda però que, sens dubte, suposarà un respir econòmic en temps d'incertesa. Sense grans anuncis ni campanyes mediàtiques, aquest nou complement s'ha començat a aplicar directament en les nòmines d'aquells que compleixen uns requisits molt concrets.

Un increment que busca equilibrar desigualtats històriques

El sistema de pensions espanyol sempre ha reflectit, de manera inevitable, les desigualtats laborals entre homes i dones. Al llarg de les dècades, factors com la maternitat, la cura de familiars o les interrupcions en la vida laboral han provocat que moltes dones, en arribar a l'edat de jubilació, es trobin amb pensions més baixes que els seus companys homes.

Conscient d'aquesta situació, el Govern va implementar fa alguns anys un complement orientat a reduir la bretxa de gènere. Ara, el 2025, aquest complement s'ha actualitzat, augmentant la seva quantia i ampliant la seva aplicació, en el que representa una mesura silenciosa però profundament justa.

| Instituto Santa Lucía, Billion Photos, XCatalunya

Un ingrés addicional que pot arribar als 143 euros

El nou import fixat per a aquest 2025 és de 35,90 euros mensuals per cada fill registrat en el Registre Civil, fins a un màxim de quatre fills. Així, un pensionista pot arribar a rebre fins a 143,60 euros extra cada mes. Es tracta d'una quantitat que, encara que no resol tots els problemes econòmics, sens dubte suposa una ajuda important per afrontar despeses bàsiques com la llum, la compra o les medicines.

Es pot fer al mateix temps que es tramita la pensió, tant de manera presencial a les oficines de la Seguretat Social com en línia a través del portal “Tu Seguridad Social”. És imprescindible comptar amb la documentació que acrediti l'existència de fills (certificats de naixement, llibre de família, etc.), i en el cas dels homes, demostrar també que la seva trajectòria professional es va veure afectada pel naixement o adopció d'un fill.

En un context d'apagades i incertesa

Aquesta bona notícia per a molts jubilats arriba enmig d'una setmana convulsa, marcada per una apagada elèctrica que ha afectat gran part del país. El tall de subministrament ha posat de manifest la fragilitat d'alguns serveis essencials com els caixers automàtics o les xarxes de comunicació. En aquest context, rebre un ingrés extra en la pensió pot marcar una enorme diferència.

| Telecinco, XCatalunya

Però qui pot beneficiar-se exactament d'aquest ingrés addicional?

El complement s'aplica a totes les persones que rebin una pensió contributiva de jubilació (excepte les jubilacions parcials), de viduïtat o d'incapacitat permanent sempre que la seva pensió s'hagi reconegut a partir del 4 de febrer de 2021. A més, han d'haver tingut almenys un fill registrat en el Registre Civil. En el cas dels homes, han d'acreditar que el naixement o adopció del seu fill va provocar un perjudici en la seva carrera laboral.

Així, si formes part d'aquest grup, pots rebre fins a 143 euros extra al mes. Un petit gran impuls que arriba en silenci, però que pot canviar molt el dia a dia d'aquells que més ho mereixen.