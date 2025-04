Gràcies a la IA quedar-se embarassada és més fàcil: t'expliquem per què

L'intel·ligència artificial (IA) està revolucionant cada cop més el camp de la medicina reproductiva, especialment pel que fa a la selecció de gàmetes (òvuls i espermatozoides) i d'embrions. En aquest sentit, l'estudi “Predicting time to live Birth with Deep Learning embryo Ranking: a novel multiple imputation approach”, liderat per investigadors d'IVI València i presentat en l'11th International IVIRMA Congress, que se celebra aquests dies a Barcelona, mostra com gràcies a l'aplicació de la IA es pot reduir aproximadament en un 7% el temps necessari per aconseguir un nadó.

Així ho explica el doctor Marcos Meseguer, director global d'embriologia d'IVI RMA i coordinador de l'estudi: “Es tracta d'un estudi amb una àmplia mostra de més de 70.000 embrions transferits que, gràcies a aquests resultats, ens permet millors resultats en el menor temps i amb les majors garanties. Definitivament, en matèria de temps i estrès emocional, és un gran avenç per a moltes pacients”, comenta.

A més, en el marc del congrés s'han presentat diferents treballs sobre com aquestes eines tecnològiques podrien millorar la presa de decisions en els tractaments de reproducció assistida (TRA) en proporcionar un suport objectiu basat en dades: selecció embrionària, selecció de gàmetes o estimulació ovàrica són només alguns dels camps en què la IA pot tenir un gran potencial.

Les dades presentades confirmen que la IA aplicada a la selecció embrionària ha permès augmentar també en un 5% la taxa d'embaràs, arribant a un 7% quan ens referim a taxa acumulada (en diversos intents), segons l'estudi “Undisturbed culture: a clinical examination of this culture strategy on embryo in vitro development and clinical outcomes”, publicat a la revista Fertility and Sterility.

| kimberling, XCatalunya

“Fruit de les nostres investigacions, hem pogut deduir que en el 80% dels casos en què l'embriòleg selecciona els embrions, la IA ofereix una alternativa de millor pronòstic. Aquest tipus de dades és una mostra més que l'impacte de la IA en reproducció assistida no ha fet res més que començar”, apunta el Dr. Meseguer.

Al marge d'aquests prometedors resultats, IVI també lidera interessants investigacions que aborden l'aplicació de la IA a la selecció de gàmetes. En el congrés IVI es presenta “AI Powered Oocyte Assessment”, on s'analitzen més de 3.000 òvuls i 300 mostres de semen per intel·ligència artificial per assistir l'embriòleg al laboratori.

“Aplicada a la predicció de la qualitat dels ovòcits, la IA té un gran potencial en estratègies de preservació de la fertilitat i programes de donació d'ovòcits, en determinar el nombre òptim d'ovòcits necessaris per a procediments específics. La intel·ligència artificial pot ajudar els embriòlegs de dues maneres importants:

Primer, predint la probabilitat d'obtenir un blastòcit per cada ovòcit individual; i segon, assignant el nombre ideal d'ovòcits per a la criopreservació o la inseminació, segons les característiques del cicle i de la pacient”, explica la Professora Laura Rienzi, directora científica d'IVI RMA Itàlia.

| Latino Life, XCatalunya

Usos prometedors en estimulació ovàrica

I és que, dins d'aquesta revolució que ha suposat l'aplicació de la IA al camp de la medicina reproductiva, un dels seus usos més prometedors és en l'estimulació ovàrica, ja que la qualitat i el nombre d'ovòcits és la variable més important i és la que contribueix en major mesura a l'èxit reproductiu en els tractaments de reproducció assistida.

No obstant això, l'ovòcit és l'únic component clau dels tractaments de reproducció assistida per al qual no es comptava amb un mètode d'avaluació estandarditzat, cosa que ha fet que es treballi en el desenvolupament d'eines basades en IA per a la seva avaluació.

En aquest punt, una altra de les investigacions titulada “Machine learning tool for predicting mature oocyte yield and trigger day from start of stimulation: towards personalized treatment”, publicada a Reprod Biomed Online i presentada també en el marc del IVIRMA Congress, ofereix a la pacient informació sobre el nombre d'ovòcits que s'espera obtenir, la durada del seu procés d'estimulació, així com quan és probable que es produeixi la punció ovàrica.

Entre els seus beneficis es troba la personalització del tractament, ja que l'eina de IA utilitza algoritmes d'aprenentatge profund per analitzar dades de cicles d'estimulació ovàrica anteriors i predir resultats específics per a cada pacient. Això permet als metges adaptar el tractament d'estimulació ovàrica segons les característiques individuals de cada pacient, millorant així les probabilitats d'èxit.

Al seu torn, redueix visites innecessàries en predir amb precisió el dia de desencadenament i el nombre d'ovòcits, limitant així el nombre de cites a la clínica. Això no només estalvia temps i esforç a les pacients, sinó que també redueix l'estrès associat amb el tractament.

“Una altra de les seves majors contribucions és la millora en la presa de decisions clíniques gràcies a la informació precisa proporcionada de manera prèvia sobre el cicle d'estimulació, cosa que ens permet decidir d'una manera més informada i oportuna.

A més, ajuda a una major precisió i limitar els biaixos, ja que, a diferència dels mètodes convencionals, que poden variar segons el metge o la clínica, la IA ofereix prediccions consistents i basades en dades. Tot això contribueix indubtablement a una notable millora en els resultats dels tractaments”, conclou la professora Rienzi.

Sobre l'11th International IVIRMA Congress

IVI celebra entre el 24 i el 26 d'abril l'11th International IVIRMA Congress sobre Reproducció Assistida, en el qual es reuneixen els principals investigadors a nivell mundial en el sector. En aquest esdeveniment es presenten els avenços assolits en el camp de la Medicina Reproductiva, les tècniques més innovadores i els resultats de les últimes investigacions.

A més, serveix com a punt de trobada en el qual compartir les millors pràctiques per millorar els resultats en el dia a dia d'aquesta activitat. El Congrés, l'onzena edició del qual se celebra aquest any a Barcelona, reuneix més de 1.400 especialistes de 58 països, i se celebra cada dos anys.