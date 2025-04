Bones notícies per als jubilats abans d'acabar el mes d'abril

per Mireia Puig

En un context econòmic marcat per la moderació de la inflació i la recuperació del poder adquisitiu, els pensionistes espanyols han rebut a l'abril de 2025 una notícia encoratjadora: un increment generalitzat en les seves prestacions, reflex de les reformes estructurals implementades en els últims anys.​

Revalorització de les pensions el 2025

La pensió mitjana a Espanya s'ha situat a l'abril en 1.309,1 euros mensuals, la qual cosa representa un augment del 4,5% respecte al mateix mes de l'any anterior. Aquest increment s'emmarca en la revalorització de les pensions conforme a l'Índex de Preus al Consum (IPC), establerta per la reforma de pensions de 2021.

En particular, les pensions contributives han experimentat una pujada del 2,8%, mentre que les pensions mínimes i no contributives han augmentat entre un 6% i un 9%, depenent de la modalitat. ​

| ACN, andres barrionuevo lopez

Aquest ajust ha suposat un increment mitjà anual d'entre 500 i 600 euros per als beneficiaris, consolidant la pensió mitjana de jubilació en 1.503,3 euros mensuals. ​

Situació específica a Catalunya

A Catalunya, la pensió mitjana ha assolit els 1.360,40 euros, amb un increment del 4,43% respecte a l'abril de 2024. La majoria de les prestacions corresponen a pensions de jubilació, amb una mitjana de 1.535,82 euros. Per demarcacions, Barcelona presenta la pensió mitjana més alta, amb 1.401,01 euros, seguida de Tarragona (1.283,32 euros), Girona (1.230,90 euros) i Lleida (1.181,99 euros).

Impacte de les reformes estructurals

Les reformes implementades en els últims anys han tingut un impacte significatiu en el sistema de pensions. L'eliminació del factor de sostenibilitat i la vinculació de les pensions a l'IPC han incrementat la generositat del sistema, elevant la taxa de reemplaçament al 71,7%, una de les més altes de la Unió Europea.

| ACN

A més, s'ha observat un augment en l'edat mitjana d'accés a la jubilació, que se situa en 65,1 anys, enfront dels 64,4 anys el 2019, reflex dels incentius a la jubilació demorada. ​

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) projecta que, de mantenir-se les tendències actuals, la pensió mitjana podria incrementar-se en un 25% per al 2050. No obstant això, adverteix que aquest augment comportarà un increment de la despesa pública en pensions, que podria assolir el 16,1% del PIB el 2050, la qual cosa requerirà ajustos fiscals addicionals per garantir la sostenibilitat del sistema. ​