Consells per evitar que et robin la teva pensió al caixer automàtic

La retirada d'efectiu en dates de cobrament concentra cues, mirades i rutines predictibles, convertint els caixers en punts sensibles. Policia i experts alerten de pics d'activitat delictiva quan hi ha pensions i nòmines, amb mètodes que van de l'estrebada clàssica a trampes tècniques difícils de detectar per a ulls inexperts.
Els delinqüents combinen violència oportunista amb enginyeria social i trampes tecnològiques que capturen dades sense contacte. A Barcelona, els Mossos van detenir un jove multireincident que assaltava gent gran en caixers durant la campanya de finals de 2024, il·lustrant la vulnerabilitat del col·lectiu pensionista.
Agost 2025: dates d'ingrés segons l'entitat, per planificar amb cap
Al mes d'agost moltes entitats avancen l'abonament per facilitar la planificació de la despesa familiar, encara que la Seguretat Social comptabilitzi el pagament més tard. Aquest mes, Unicaja i Bankinter ingressen el dijous 21, Santander el divendres 22, i CaixaBank el diumenge 24. El dilluns 25 reben BBVA, ING, Ibercaja, Sabadell, Abanca i Kutxabank. Consultar la data exacta del teu banc evita desplaçaments innecessaris i redueix l'exposició en moments previsibles.
Robatoris visibles i trampes invisibles: de les estrebades al “cash trapping” i l’skimming
Els assalts a la sortida del caixer segueixen un patró repetit: observació, marcatge i substracció en segons, especialment a prop d'oficines i centres comercials. A això s'hi suma la manipulació del caixer amb dispositius per clonar targetes, o amb l'anomenada “regla” imantada. Aquesta bloqueja la sortida de bitllets i simula una fallada tècnica, recuperant després l'efectiu. Revisar les ranures i tapar el PIN redueix dràsticament el risc en aquestes situacions crítiques.
CUIDADO al cobrar la Pensión (AGOSTO 2025): así te Roban en segundos (y cómo protegerte)
La Guàrdia Civil i mitjans especialitzats recomanen inspeccionar el dispensador, comprovar que no sobresurti res, desconfiar d'ajudes espontànies i monitorar moviments a l'app per detectar càrrecs anòmals amb rapidesa. Si alguna cosa no encaixa, cancel·la l'operació i canvia de caixer com més aviat millor.
Quan el caixer no et lliura efectiu: És una estafa?
Si l'operació apareix aprovada, però no surten bitllets, no marxis del lloc perquè el sistema pot trigar uns segons addicionals. Comprova visualment la ranura per si hi hagués un bloqueig i comunica la incidència des del telèfon que figura al mateix caixer. Anota l'hora, import i número de terminal per accelerar la revisió i devolució.
Quan el banc confirma un “cash not dispensed”, el més habitual és revertir el càrrec un cop conciliada la caixa del caixer. Si no hi ha resposta, el Banc d'Espanya recorda que has de reclamar primer a la teva entitat. Passat el termini reglamentari, pots acudir al seu servei de reclamacions per resoldre l'expedient amb traçabilitat formal. Guardar el número d'incidència facilitarà qualsevol gestió posterior.
Recomanacions pràctiques per cobrar la pensió amb seguretat, sense caure en rutines arriscades
Planifica la retirada en horari diürn i en caixers interiors o vigilats, evitant llocs aïllats i cues previsibles el mateix dia d'abonament. Variar recorreguts, anar acompanyat, fraccionar imports i guardar els diners discretament interrompen patrons que els delinqüents aprofiten de manera sistemàtica.
Tapar el PIN, desconfiar d'ajudes espontànies i canviar de caixer davant qualsevol anomalia tècnica és una barrera eficaç i senzilla.
Conserva el mòbil com a aliat, mai com a porta d'entrada al frau, rebutjant enllaços o apps no oficials que prometen “verificar” pensions. Si reps avisos de suposats errors, truca tu al teu banc des de números verificats i activa alertes de moviments per reaccionar ràpidament. Davant un robatori o intent, contacta immediatament amb Policia Nacional o Guàrdia Civil per denunciar i bloquejar riscos.