Consejos para evitar que te roben tu pensión en el cajero automático

La retirada de efectivo en fechas de cobro concentra colas, miradas y rutinas predecibles, convirtiendo los cajeros en puntos sensibles. Policía y expertos alertan de picos de actividad delictiva cuando hay pensiones y nóminas, con métodos que van del tirón clásico a trampas técnicas difíciles de detectar para ojos inexpertos.

Los delincuentes combinan violencia oportunista con ingeniería social y trampas tecnológicas que capturan datos sin contacto. En Barcelona, los Mossos detuvieron a un joven multirreincidente que asaltaba a mayores en cajeros durante la campaña de finales de 2024, ilustrando la vulnerabilidad del colectivo pensionista.

Agosto 2025: fechas de ingreso según la entidad, para planificar con cabeza

En agosto muchas entidades adelantan el abono para facilitar la planificación del gasto familiar, aunque la Seguridad Social contabilice el pago oficialmente a mes vencido. Este mes, Unicaja y Bankinter ingresan el jueves 21, Santander el viernes 22, y CaixaBank el domingo 24. El lunes 25 reciben BBVA, ING, Ibercaja, Sabadell, Abanca y Kutxabank. Consultar la fecha exacta de tu banco evita desplazamientos innecesarios y reduce exposición en momentos previsibles.

| ACN, andres barrionuevo lopez

Robos visibles y trampas invisibles: de los tirones al “cash trapping” y el skimming

Los asaltos a la salida del cajero siguen un patrón repetido: observación, marcaje y sustracción en segundos, especialmente cerca de oficinas y centros comerciales. A ello se suma la manipulación del cajero con dispositivos para clonar tarjetas, o con la llamada “regla” imantada. Esta bloquea la salida de billetes y simula un fallo técnico, recuperando luego el efectivo. Revisar ranuras y cubrir el PIN reduce drásticamente el riesgo en estas situaciones críticas.

CUIDADO al cobrar la Pensión (AGOSTO 2025): así te Roban en segundos (y cómo protegerte)

La Guardia Civil y medios especializados recomiendan inspeccionar el dispensador, comprobar que nada sobresale, desconfiar de ayudas espontáneas y monitorizar movimientos en la app para detectar cargos anómalos con rapidez. Si algo no encaja, cancela la operación y cambia de cajero cuanto antes.

Cuando el cajero no te entrega efectivo: ¿Es una estafa?

Si la operación aparece aprobada, pero no salen billetes, no te marches del lugar porque el sistema puede tardar unos segundos adicionales. Comprueba visualmente la ranura por si hubiera bloqueo y comunica la incidencia desde el teléfono que figura en el propio cajero. Anota la hora, importe y número de terminal para acelerar la revisión y devolución.

| XCatalunya, mediaphotos

Cuando el banco confirma un “cash not dispensed”, lo habitual es revertir la carga una vez conciliada la caja del cajero. Si no hay respuesta, el Banco de España recuerda que debes reclamar primero a tu entidad. Pasado el plazo reglamentario, puedes acudir a su servicio de reclamaciones para resolver el expediente con trazabilidad formal. Guardar el número de incidencia facilitará cualquier gestión posterior.

Recomendaciones prácticas para cobrar la pensión con seguridad, sin caer en rutinas arriesgadas

Planifica la retirada en horario diurno y en cajeros interiores o vigilados, evitando lugares aislados y colas previsibles el mismo día de abono. Variar recorridos, ir acompañado, fraccionar importes y guardar el dinero discretamente interrumpen patrones que los delincuentes aprovechan de forma sistemática.

Cubrir el PIN, desconfiar de ayudas espontáneas y cambiar de cajero ante cualquier anomalía técnica es una barrera eficaz y sencilla.

Mantén el móvil como aliado, nunca como puerta de entrada al fraude, rechazando enlaces o apps no oficiales que prometen “verificar” pensiones. Si recibes avisos de supuestos errores, llama tú a tu banco desde números verificados y activa alertas de movimientos para reaccionar rápido. Ante un robo o intento, contacta inmediatamente con Policía Nacional o Guardia Civil para denunciar y bloquear riesgos.