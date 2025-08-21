Logo xcatalunya.cat
Dona somrient amb el polze aixecat davant d’una botiga Lidl.
El més útil i barat que ha llançat Lidl arriba aquesta setmana
Societat

Demà arriba a Lidl el producte que deixa Decathlon per terra: molt útil i baratíssim

Lidl llença una novetat que deixa per terra els seus competidors i promet ser l'èxit del mes a totes les botigues

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Lidl s'ha convertit en la destinació preferida de qui busca solucions pràctiques, assequibles i amb una qualitat que sorprèn. Cada setmana presenta productes que sorprenen per la seva practicitat. En aquest context, el supermercat torna a ser protagonista amb un llançament molt comentat.

Altres botigues amb articles funcionals ofereixen productes similars, però a un cost molt més alt. Ara, observen com Lidl trepitja fort i avança amb propostes igual d'efectives i més assequibles. El consum canvia i les preferències també; cada cop més persones valoren la utilitat, el preu just i la disponibilitat immediata.

Dos rotllos de corda de colors vermell i verd amb un fons d’edifici desenfocat
La corda multiús de Lidl és ferma i resistent a la humitat | Lidl, Montaje propio

Lidl fa un llançament funcional i amb un preu molt baix

Demà, 22 d'agost, Lidl posa a la venda un producte pensat per al dia a dia i que destaca pel seu gran rendiment. “Resistent a la intempèrie i especialment resistent a l'abrasió”, així ho defineix la mateixa cadena. Disponible a un preu molt baix, només 3,99 euros, és un article indispensable a casa.

Es tracta d'una corda multiús de 30 metres, disponible en color verd i vermell, ambdues amb característiques específiques. El model verd suporta fins a 110 kg i el vermell arriba als 220 kg. Està fabricada en polipropilè trenat, cosa que garanteix un ús prolongat i alta resistència al desgast.

Dues dones utilitzant cordes per estendre roba i subjectar una lona al costat de dos rotllos de corda sobre un fons borros d’una botiga.
La corda de Lidl pot ser utilitzada a la intempèrie per a qualsevol activitat | Pixelshot, Lidl, Yuganov Konstantin, Montaje propio

Aquest article de Lidl és adaptable a tota mena de feines 

Aquest article és especialment útil per a tasques de bricolatge, jardineria o qualsevol ús domèstic que no impliqui risc directe. La seva resistència davant la intempèrie la fa ideal per a exteriors. Es pot tallar de manera individual, sense perdre eficàcia, segons les necessitats concretes de cada consumidor.

Lidl especifica clarament les seves limitacions. Explica que, tot i ser multiús, no és apta per assegurar persones i que tampoc pot ser utilitzada per a gronxadors infantils. Això promou un consum segur i conscient; a més, no s'ha de fer servir per a càrregues dinàmiques ni en vores esmolades, com s'indica a l'embalatge.

Dues persones amb motxilles caminant a l'aire lliure al capvespre amb el logotip de Lidl superposat.
Per a les activitats a l'aire lliure, aquest producte de Lidl serà un gran complement | Lidl, Kosamtu de Getty Images Signature

Una alternativa que respon a les noves prioritats de consum

L'arribada d'aquest article referma l'enfocament pràctic de Lidl, que combina utilitat i bon preu sense comprometre la qualitat. En temps en què els consumidors busquen productes que resisteixin les condicions canviants del clima a Espanya, aquesta novetat es presenta com una solució eficaç.

Aquest tipus de propostes reforcen el rol dels supermercats com a punts clau en l'abastiment quotidià. La corda multiús de Lidl no només compleix, també convenç per la seva senzillesa. Una opció que connecta amb el que realment importa: funcionalitat, estalvi i confiança.

