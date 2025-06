Els consells de BBVA si et cases

En un entorn marcat per un creixement pausat del PIB i una inflació que encara frega el 3 %, les decisions financeres vinculades a grans celebracions com casaments prenen una rellevància especial. Les parelles que planegen casar-se avui afronten un escenari en què la despesa pot desbordar-se fàcilment si no es gestiona amb rigor.

Un exemple d'aquesta realitat és que el cost mitjà d'un casament a Espanya supera els 21 000 €, segons Bodas.net. Aquesta dada posa de relleu com l'esforç econòmic darrere d'un casament s'ha convertit en una qüestió de salut financera, i per això per a molts bancs —com BBVA—, casar-se ja no és només un acte emocional, sinó una qüestió d'ordre econòmic.

Elecció del règim econòmic

BBVA comença el seu consell amb un advertiment clar: abans d'intercanviar els anells és essencial acordar el règim econòmic matrimonial. A Espanya existeixen opcions com societat de guanys, separació de béns o règim de participació. Escollir malament pot tenir conseqüències serioses en cas de separació o herència.

| Canva

BBVA convida a reflexionar sobre com un únic préstec contret per un dels cònjuges pot implicar l'altre si estan en guanys, mentre que la separació de béns ofereix més independència patrimonial. Aquesta decisió, lluny de ser una formalitat, configura el marc legal i financer que regirà la vida en comú.

Estalviar per al casament

Després de l'elecció del règim legal, la segona recomanació de BBVA és clara: estalviar de manera sistemàtica i sense complicacions. L'entitat promou la funcionalitat d'arrodoniment des de la seva app, que permet convertir petites compres en microestalvis automàtics.

Aquesta estratègia —lluny de ser trivial— permet generar un coixí sense esforç, que pot complementar-se amb aportacions periòdiques programades a través de productes com “BBVA Plan”. L'objectiu és disposar d'un fons per al casament sense renunciar a liquiditat ni desequilibrar les finances diàries.

| Canva

Regals i perspectiva fiscal

Rebre diners com a regal de casament és cada cop més habitual. Al voltant del 75 % dels nuvis prefereixen aquest format. Però les transferències o regals en efectiu no estan exempts d'obligacions. A Espanya, aquests imports estan subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions si superen certs llindars. A més, els bancs informen Hisenda sobre ingressos en efectiu superiors a 3 000 € o bitllets d'alta denominació.

BBVA aconsella rebre aquestes aportacions en un compte a part per facilitar la traçabilitat i justificar-ne l'origen. Declarar la recepció mitjançant el model 651 evita sancions i possibles recàrrecs per part d'Hisenda, ja que la inspecció pot estendre's fins quatre anys després. L'ús de comptes compartits ajuda a més a gestionar de manera transparent els fons rebuts.

Casar-se amb intel·ligència financera

En un moment on casar-se implica també planificar amb cap, BBVA planteja un full de ruta estructurada: decidir el règim econòmic, estalviar amb constància i assegurar una correcta gestió fiscal dels regals. Això no disminueix l'emoció del dia, sinó que la reforça en evitar ensurts financers posteriors.

| Syda Productions, XCatalunya, BBVA

En temps de preus elevats i pressió inflacionària, un casament ben preparat —amb estalvis líquids i obligacions complertes— permet gaudir l'esdeveniment amb plenitud i sense descuidar la salut econòmica de la parella. BBVA deixa un missatge clar: casar-se és més que un acte sentimental, és un compromís també amb el futur econòmic de la unió.