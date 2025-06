Gran notícia del Banc Santander per a les persones que busquen casa

Trobar l'habitatge ideal és, per a molts, una de les decisions més importants —i estressants— de la seva vida. El preu, el barri, la hipoteca, els tràmits, les visites… són factors que poden desbordar qualsevol. Però enmig d'aquest laberint, hi ha qui ja està trobant una via més clara i organitzada per fer el pas.

Durant els últims mesos, milers de clients han començat a utilitzar una plataforma que els guia, pas a pas, en el procés d'aconseguir la seva futura casa. Des de calcular quant poden gastar fins a saber si el pis que els agrada està sobrevalorat. Fins i tot permet veure quant pagarien al mes si s'animen a hipotecar-se. I el millor: tot des del mòbil-

Planificació al detall i sense ensurts

El procés comença amb una cosa tan senzilla com respondre unes preguntes bàsiques: ingressos, situació laboral, despeses mensuals… A partir d'aquí, l'eina estima un pressupost realista per a la compra de l'immoble. No somia per tu: et posa els peus a terra perquè no perdis temps mirant pisos impossibles.

| Viktor Gladkov, XCatalunya, Banco Santander

Si ja tens un pis en ment, pots introduir-ne les dades —localització, metres, any de construcció— i comparar-les amb estadístiques reals del mercat. El preu està inflat? Tens marge per negociar? Aquesta funció ha ajudat moltes persones a evitar pagar més del que tocaria.

Una altra funció clau és la simulació d'hipoteca. Pots ajustar variables com el tipus d'interès (fix, mixt o variable), l'import a finançar i els anys per tornar-lo. L'eina t'indica a l'instant quant pagaries al mes, de manera clara i sense fórmules inintel·ligibles.

| XCatalunya, Banco Santander

Del món digital a la realitat legal

Però aquest servei no es queda a la pantalla. Si decideixes seguir endavant, pots demanar des d'allà mateix una taxació oficial, gestionar documents com la nota simple o fins i tot sol·licitar una aprovació prèvia de la hipoteca. També ofereix accés a un gestor personal que t'acompanya en els passos més delicats del procés.

I si t'interessa un habitatge eficient energèticament, el sistema et permet accedir a bonificacions especials. A més, inclou opcions per contractar assegurances de llar, assessorament en lloguer o venda d'un altre immoble, i tot amb condicions personalitzades per a cada perfil.

Una comunitat d'usuaris agraïts

Els primers que l'han provat coincideixen en una cosa: senten que per fi entenen què estan fent. “És com tenir un assistent personal que t'ho explica tot i no es cansa”, deia fa poc una usuària a les xarxes. Altres destaquen la sensació de seguretat que ofereix el sistema, i l'alleujament de no haver de fer comptes complicats o confiar cegament en tercers.

En un entorn on cada pas cap a l'habitatge sembla una cursa d'obstacles, aquesta eina es presenta com una aliada directa, accessible i eficaç. El que abans requeria desenes de trucades i desplaçaments, ara es pot fer en minuts i des de casa.

Però la gran sorpresa —la que ha fet que aquesta plataforma es viralitzi i que els fòrums immobiliaris bullin de comentaris— no és només la seva funcionalitat. El que molts no esperaven és que qui hi ha darrere d'aquesta innovació no és una proptech emergent ni una startup estrangera.

L'eina es diu Home Planner i l'ofereix, ni més ni menys, que el Banco Santander. Un clàssic que ha sabut avançar-se al futur sense perdre el seu toc personal.