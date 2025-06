BBVA et dona les claus per reduir les teves despeses mensuals

per Duna Costa

L'economia espanyola avança amb una recuperació moderada, però la inflació propera al 3 % i els tipus d'interès elevats obliguen les llars a replantejar la seva estratègia financera. No només es busca estalviar, sinó gestionar els seus ingressos amb més rigor i evitar petites fuites que erosionen el pressupost.

Així ho demostra el cas d'un jove professional madrileny. Després d'analitzar les seves despeses amb l'app del seu banc, va descobrir que destinava més de 50 € al mes només en cafès. Va decidir aplicar les eines recomanades per BBVA per identificar “despeses formiga” i va reduir aquesta despesa en més d'un 40 %.

BBVA explica com reduir els teus càrrecs mensuals

El tuit de BBVA publicat fa unes setmanes recomana dos passos essencials. Primer, fer un bon ús de les targetes bancàries: la de crèdit aporta flexibilitat si els ingressos canvien. La de dèbit ajuda a mantenir el control. Aquesta dualitat permet equilibrar la liquiditat amb la disciplina financera.

A més, el banc aconsella analitzar tots els moviments mensuals, separats entre despeses fixes, variables i els petits desemborsaments que passen desapercebuts. Un dels punts clau és anticipar i separar l'estalvi.

En lloc de pensar “ingressos menys despeses igual estalvi”, BBVA proposa una fórmula eficient: “ingressos menys estalvi igual despeses”. Aquest desplaçament de perspectiva canvia les regles del joc: els diners per estalviar s'aparten a l'inici del mes. Amb això, s'assumeixen menys riscos de gastar en excés i s'obliga a viure amb el que queda.

Eines pràctiques a l'app

L'entitat ha incorporat funcionalitats a la seva app per donar suport a aquesta estratègia. D'una banda, un detector de despeses formiga permet registrar transaccions menors a un llindar ajustable entre 1 i 10 €, cosa que ajuda a visualitzar a final de mes quin impacte tenen aquests micropagaments. D'altra banda, la seva funcionalitat “El meu dia a dia” ofereix comparatives amb perfils similars i suggeriments personalitzats.

Aquest tipus d'anàlisi afegeix valor real. Un estudi intern de BBVA va revelar que els clients que activen aquestes eines arriben a estalviar de mitjana més de 110 € mensuals. Aquesta xifra no és anecdòtica: en un any representa prop de 1 300 €, útil per alimentar un fons d'emergència o invertir en projectes futurs.

Hàbits que marquen la diferència

No n'hi ha prou amb tenir una eina; també és clau canviar hàbits. Actuar amb constància és el que converteix l'estratègia en resultats. Per exemple, qui adopta setmanes destinades a l'estalvi genera un coixí que es manté sense grans sacrificis. Aquest enfocament és equivalent a reservar “sobres” per a categories concretes, una tècnica clàssica de gestió domèstica que avui es revitalitza amb el suport digital.

El Banc d'Espanya recorda que un fons equivalent a entre tres i sis mesos de despeses fixes és una barrera eficaç contra imprevistos. Aquesta meta, a més, es veu més propera quan es gestiona amb disciplina i eines adequades.

Estalvi amb estructura

Reduir les despeses mensuals no exigeix austeritat absoluta. Es tracta d'incorporar mètode, perspectiva i recursos tecnològics. BBVA ofereix les claus. Separar i prioritzar l'estalvi, fer un ús intel·ligent de les targetes, identificar despeses formiga i aprofitar comparatives digitals.

El resultat és un control més fi i un increment gradual de l'estalvi. Tot i això, no cal renunciar a elements de confort, ja que l'excel·lència financera resideix en l'equilibri.