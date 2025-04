Els consells de Banco Santander per evitar caure en 7 perilloses estafes

per Mireia Puig

En un entorn econòmic on la digitalització avança a passos de gegant, els ciberdelictes financers s'han convertit en una amenaça creixent. Segons dades recents, en Comunitats Autònomes com Cantàbria, un de cada quatre delictes ja està relacionat amb la ciberdelinqüència, destacant l'augment de les estafes informàtiques en un 9% durant 2024.

Aquest fenomen no és aïllat; a tota Espanya, les autoritats han desmantellat xarxes criminals que, mitjançant l'ús d'intel·ligència artificial i suplantació d'identitat, han defraudat milions d'euros a centenars de víctimes.

Les estafes d'inversió més comunes en 2025

El Banco Santander ha identificat set modalitats d'estafes d'inversió que estan causant estralls entre els inversors:​

Falses ofertes de feina: Missatges que prometen guanys ràpids per tasques senzilles, que després deriven en sol·licituds de transferències a comptes fraudulents.​

Suplantació de brokers: Trucades de suposats agents financers que ofereixen inversions amb alts rendiments, sol·licitant pagaments addicionals sota pretextos com impostos o comissions.​

Ús indegut de la imatge de celebritats: Anuncis que utilitzen la imatge de figures públiques per promocionar inversions inexistents.​

Criptomonedes fraudulentes: Llançament de criptomonedes sense suport real, que desapareixen després de captar fons d'inversors incauts.​

Estafes romàntiques: Relacions iniciades en aplicacions de cites que deriven en sol·licituds d'inversió en projectes ficticis.​

Esquemes Ponzi i piramidals: Promeses d'alts rendiments finançats amb els diners de nous inversors, que col·lapsen quan no hi ha prou ingressos nous.​

Plataformes de trading falses: Llocs web que simulen ser corredors de borsa legítims, mostrant guanys ficticis per atreure més inversions.

Senyal d'alerta i mesures preventives

Per protegir-se d'aquestes estafes, és crucial estar atent a certes senyals d'advertència:​

Promeses de rendibilitat garantida: Cap inversió legítima pot assegurar guanys sense risc.​

Sol·licituds de pagaments anticipats: Desconfieu si us demanen diners per avançat per alliberar suposats guanys.​

Pressió per actuar ràpidament: Els estafadors solen crear un sentit d'urgència per evitar que les víctimes reflexionin.​

Sol·licituds d'informació personal o accés remot: Mai compartiu dades sensibles ni permeteu el control remot dels vostres dispositius.​

El Banco Santander recomana verificar sempre la legitimitat de les ofertes d'inversió i utilitzar eines de seguretat com "Santander Key" per protegir les transaccions. A més, és fonamental accedir a la banca en línia únicament a través de canals oficials i desconfiar de comunicacions no sol·licitades que sol·licitin informació confidencial.​