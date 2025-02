El consell clau del Banco Santander per prevenir-te dels ciberdelinqüents

En un món cada cop més digitalitzat, la seguretat financera s'ha convertit en una prioritat per a bancs i usuaris. El frau cibernètic, especialment el phishing i el smishing, ha augmentat en els últims anys, amb delinqüents que es fan passar per entitats bancàries per robar dades personals. Davant aquesta situació, Banco Santander ha llançat un advertiment clau a les seves xarxes socials per ajudar els seus clients a identificar i prevenir estafes.

Com operen els ciberdelinqüents?

A través del seu compte oficial a X (abans Twitter), Banco Santander va publicar un missatge sota el títol "Manual del ciberdelinqüent", on exposa una de les tàctiques més comunes utilitzades pels estafadors: fer-se passar pel banc per sol·licitar claus i dades personals. El missatge és clar: els bancs mai no demanaran informació confidencial per correu electrònic, trucada o missatge de text. No obstant això, els ciberdelinqüents utilitzen tècniques d'enginyeria social per generar urgència i confusió en les víctimes, aconseguint que aquestes comparteixin les seves credencials sense sospitar-ho.

| Banco Santander

Banco Santander aconsella als seus clients desconfiar de qualsevol comunicació sospitosa i verificar directament amb l'entitat abans de compartir qualsevol dada. A més, recorda que la millor defensa és estar informat i atent.

"Santander Key": una capa extra de seguretat

A més de conscienciar sobre els riscos de la suplantació d'identitat, el banc ha reforçat les seves mesures de seguretat amb "Santander Key", una eina dissenyada per protegir les operacions bancàries dels clients. Amb aquesta funcionalitat, els usuaris poden signar totes les seves transaccions de manera segura des del seu telèfon mòbil, utilitzant mètodes biomètrics com l'empremta dactilar o el reconeixement facial. Aquesta tecnologia elimina la necessitat de codis SMS, reduint el risc que siguin interceptats per delinqüents.

Entre els avantatges de "Santander Key" destaquen:

Més seguretat: Només el titular del compte pot autoritzar operacions mitjançant la seva empremta o rostre.

Comoditat: No cal recordar contrasenyes ni esperar missatges de confirmació.

Disponibilitat immediata: Es pot activar i gestionar directament des de l'app del banc.

Consells clau per evitar fraus

A més, Banco Santander reforça el seu compromís amb la seguretat dels seus clients i ofereix aquestes recomanacions per evitar caure en estafes:

No comparteixis mai les teves claus o dades bancàries amb ningú, ni tan sols si la petició sembla provenir del banc.

Desconfia de missatges urgents que et demanin actualitzar informació o fer transferències immediates.

Verifica sempre la font: Si tens dubtes sobre una comunicació, contacta directament amb el teu banc.

Utilitza eines d'autenticació segures, com "Santander Key" o la verificació en dos passos.

Mantén el teu dispositiu actualitzat i utilitza contrasenyes segures i úniques per a cada servei.

En un entorn digital en constant evolució, la prevenció i el coneixement són les millors eines per protegir-se dels ciberdelinqüents. Seguint aquests consells i utilitzant solucions com "Santander Key", els clients poden operar amb més tranquil·litat i seguretat. Recorda: el banc mai no et demanarà informació personal per canals no segurs. Si tens dubtes, desconfia i consulta amb la teva entitat.