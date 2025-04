L'OCU dicta sentència: Els dos pitjors supermercats per comprar lluç

per Iker Silvosa

El lluç és un dels peixos més consumits a les llars espanyoles gràcies a la seva versatilitat i la seva carn blanca i ferma, ideal per a tot tipus de receptes. No obstant això, quan parlem de lluç congelat, la qualitat del producte pot variar significativament segons el supermercat en què s'adquireixi. Això és el que ha revelat recentment un detallat estudi realitzat per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

L'entitat va realitzar una exhaustiva comparativa de 18 productes diferents de filets de lluç congelat disponibles en diverses cadenes de supermercats. L'objectiu era clar: identificar els productes que compleixen amb les expectatives de qualitat, etiquetatge precís i relació qualitat-preu, i assenyalar aquells que no arriben al nivell esperat pels consumidors.

| Canva

Segons l'informe, encara que cap dels productes analitzats va caure per sota d'un 50 sobre 100, les diferències van ser prou significatives com per preocupar els compradors habituals d'aquest peix. L'OCU va destacar especialment dos supermercats els productes dels quals van obtenir les pitjors qualificacions: Alcampo i Carrefour.

Alcampo lidera negativament el rànquing

L'estudi situa els filets de lluç congelat de marca blanca d'Alcampo com l'opció menys recomanada, atorgant-li només un 52 sobre 100 en la puntuació global. Entre els principals problemes detectats destaca especialment la manca de precisió en l'etiquetatge. Segons l'OCU, alguns filets comercialitzats com "lluç del Cap sense pell" van resultar no correspondre exactament amb l'espècie indicada en l'envàs.

Aquesta imprecisió no només afecta la confiança del consumidor, sinó que també implica un risc de rebre un producte diferent del que s'esperava, generalment de qualitat inferior. A més, es van detectar diferències significatives en el pes real del producte respecte al que s'indicava en l'embalatge. Això suposa, en termes pràctics, que els compradors podrien estar pagant per una quantitat superior a la que realment reben.

En termes sensorials, la qualitat d'aquests filets tampoc convenç. Els experts que van participar en la degustació van assenyalar que la textura era menys ferma i el sabor menys atractiu en comparació amb altres productes millor avaluats.

Carrefour tampoc convenç l'OCU

La cadena Carrefour també es va situar a la part baixa del rànquing elaborat per l'OCU. El lluç congelat de la seva marca blanca va obtenir una puntuació lleugerament superior a la d'Alcampo, encara que amb deficiències molt similars. Aquí, novament, els problemes se centren en un etiquetatge poc transparent respecte a l'espècie real de peix i discrepàncies en el pes indicat.

L'experiència a la cuina tampoc millora gaire respecte a Alcampo. Els especialistes en qualitat alimentària han ressaltat que la textura dels filets de Carrefour no és l'ideal, sent menys ferma i una mica aigualida després de la descongelació. Aquesta característica no només afecta negativament el sabor, sinó que limita les opcions culinàries, especialment en preparacions que requereixen fermesa com la planxa o certs guisats.

Com triar correctament un lluç congelat

Per evitar aquests problemes, l'OCU recomana fixar-se especialment en l'etiquetatge, assegurant-se que s'indica clarament l'espècie concreta amb el seu nom científic. També suggereix comprovar el pes net, evitant productes amb excés de gel o glaçat, que poden reduir considerablement la quantitat real de peix.

Triar marques reconegudes, fins i tot quan puguin ser lleugerament més cares que algunes marques blanques, sol garantir major qualitat i fiabilitat del producte. A més, sempre resulta útil consultar valoracions i ressenyes d'altres consumidors, que ofereixen una visió honesta i pràctica sobre la qualitat del producte.