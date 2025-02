Festival de la carn a Bonpreu: Millors ofertes per a barbacoa fins al 17 de febrer

per Pol Nadal

La temporada de barbacoes no ha d'esperar a l'estiu. Amb l'arribada de febrer i la possibilitat de gaudir de menjars a l'aire lliure en moltes regions, els supermercats Bonpreu i Esclat han preparat una selecció de carns a preus especials que faran les delícies de qualsevol amant de la graella. Des de talls tendres de porc fins a carns més selectes com el xai, aquesta promoció ofereix opcions de qualitat per a tots els gustos i butxaques.

Ja sigui per a una reunió familiar, un àpat entre amics o simplement per abastir la teva nevera amb productes de qualitat, aquestes ofertes estaran disponibles fins al 17 de febrer. Una oportunitat perfecta per gaudir de carns fresques i al millor preu.

| Bonpreu, XCatalunya

Talls seleccionats per a tots els paladars

Quan es tracta d'organitzar una barbacoa, triar les carns adequades marca la diferència. Bonpreu i Esclat han apostat per una varietat que combina tradició i qualitat, amb productes que s'adapten tant a receptes clàssiques com a preparacions més innovadores.

Entre les principals ofertes trobem

Llom de porc en safata (8 talls) a 7,99 €/kg. Una opció sucosa i versàtil, perfecta per cuinar a la graella o preparar al forn amb marinats. El seu equilibri entre carn magra i greix el converteix en un favorit per a qualsevol ocasió.

Esquena de conill en safata a 14,99 €/kg. Una alternativa més lleugera i saludable, ideal per a aquells que busquen un sabor suau però ple de matisos. Perfecta per rostir amb herbes aromàtiques o fins i tot per a guisats.

Xai del país (safata de 10 a 12 talls) a 18,99 €/kg. El xai és una carn amb una textura i sabor únics, molt apreciada en la gastronomia mediterrània. Aquesta selecció garanteix un producte tendre i de qualitat superior.

Botifarra de porc amb pebre negre (safata de 700 g) a 5,25 €/unitat. Un clàssic imprescindible en qualsevol barbacoa, amb un toc especiat que ressalta el seu sabor i la fa encara més deliciosa a la brasa.

| Bonpreu

Consells per a una barbacoa perfecta

Tria talls adequats per a cada tipus de cocció. Carns com el llom de porc necessiten temps curts a foc mitjà-alt, mentre que el xai es beneficia d'una cocció més lenta.

Marina amb antelació. Utilitzar herbes fresques, all, oli d'oliva i espècies pot realçar el sabor de les carns. El conill, per exemple, guanya en sucositat si es deixa marinar almenys unes hores abans de cuinar-lo.

Controla la temperatura de la graella. Una brasa ben encesa i distribuïda de manera uniforme evitarà que la carn es cremi per fora i quedi crua per dins.

No oblidis els acompanyaments. Verdures a la brasa, pa torrat amb tomàquet o fins i tot una amanida fresca poden complementar perfectament les carns a la graella.

Últims dies per aprofitar aquestes ofertes

Si ets un amant de la carn i gaudeixes d'una bona barbacoa, aquestes ofertes de Bonpreu i Esclat representen una oportunitat imperdible. Recorda que estaran vigents fins al 17 de febrer, per la qual cosa encara tens temps per planificar la teva compra i gaudir de carns d'alta qualitat a preus competitius.