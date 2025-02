Missatge d'un desconegut a Whatsapp, el que mai s'ha de fer

En l'era digital, la comunicació instantània s'ha convertit en una part essencial de les nostres vides. Aplicacions com WhatsApp ens permeten mantenir-nos connectats amb amics, familiars i col·legues en tot moment. No obstant això, aquesta comoditat també ha obert la porta a noves formes de frau que busquen aprofitar-se de la confiança i la immediatesa que caracteritzen aquestes plataformes.

Recentment, s'ha observat un increment en les estafes a través de WhatsApp, on els delinqüents empren diverses tàctiques per enganyar els usuaris i obtenir informació sensible o diners. Una de les modalitats més comunes és l'"estafa del codi de sis dígits". En aquest esquema, l'estafador intenta iniciar sessió en el compte de WhatsApp de la víctima des d'un altre dispositiu, cosa que genera un codi de verificació que s'envia al número de telèfon original.

| Canva

Posteriorment, el delinqüent contacta la víctima, fent-se passar per un amic o conegut, i li sol·licita aquest codi sota algun pretext, com haver-lo rebut per error. Si la víctima proporciona el codi, perd l'accés al seu compte, i l'estafador l'utilitza per sol·licitar diners als contactes de la víctima, generalment a través de plataformes de pagament instantani com Bizum.

Una altra tàctica emprada és la suplantació d'identitat. En aquest cas, l'estafador es fa passar per un familiar o amic proper, al·legant haver canviat de número de telèfon, i sol·licita ajuda econòmica urgent. Aprofitant la confiança i el sentit d'urgència, moltes persones han caigut en aquest tipus d'engany, transferint diners sense verificar l'autenticitat de la sol·licitud.

A més, s'han reportat casos en què els estafadors envien enllaços maliciosos que, en ser oberts, instal·len programari maligne en el dispositiu de la víctima o la redirigeixen a llocs web fraudulents que busquen recopilar informació personal o financera. Aquests missatges solen contenir ofertes massa bones per ser veritat o alertes falses que busquen generar pànic i provocar una reacció impulsiva per part de l'usuari.

El sisè sentit no falla

Davant aquesta creixent amenaça, és fonamental que els usuaris de WhatsApp adoptin mesures preventives per protegir-se. En primer lloc, mai s'ha de compartir el codi de verificació de WhatsApp amb ningú, ni tan sols amb persones que aparentin ser de confiança. Aquest codi és la clau d'accés al compte i s'ha de mantenir en estricta confidencialitat. A més, és altament recomanable activar la verificació en dos passos, una funció que afegeix una capa addicional de seguretat en requerir un PIN addicional en configurar el compte en un nou dispositiu.

És igualment important ser cautelós en rebre missatges de números desconeguts o fins i tot de contactes coneguts que sol·licitin informació personal o diners. Abans de prendre qualsevol acció, s'ha de verificar la identitat del remitent, preferiblement mitjançant una trucada telefònica o un mitjà alternatiu de comunicació. Els estafadors sovint creen una sensació d'urgència per pressionar la víctima a actuar sense pensar; per tant, és essencial prendre's el temps necessari per avaluar la situació i no cedir davant la pressió.

| Canva

A més, s'ha de tenir precaució amb els enllaços i arxius adjunts rebuts a través de WhatsApp. No s'han d'obrir enllaços sospitosos ni descarregar arxius de fonts no fiables, ja que poden contenir malware o dirigir a llocs web fraudulents dissenyats per robar informació. Mantenir el programari del dispositiu actualitzat i utilitzar solucions de seguretat fiables també contribueix a protegir-se contra aquestes amenaces.

En cas de sospitar que s'ha estat víctima d'una estafa o intent de frau, és crucial actuar ràpidament. S'ha d'informar els contactes sobre la situació perquè estiguin alerta davant possibles missatges fraudulents provinents del compte compromès. Així mateix, és recomanable contactar el suport de WhatsApp per intentar recuperar l'accés al compte i reportar l'incident a les autoritats competents.

La prevenció i l'educació són les eines més efectives per combatre les estafes en plataformes de missatgeria. En mantenir-se informat sobre les tàctiques utilitzades pels estafadors i adoptar pràctiques de seguretat adequades, els usuaris poden gaudir dels avantatges de la comunicació digital sense exposar-se a riscos innecessaris. La prudència i la verificació constant són clau per protegir-se en l'entorn digital actual.