El consell de CaixaBank als familiars de persones amb discapacitat

per Joan Grimal

A Espanya, més de 2,5 milions de declaracions de la renda inclouen persones amb discapacitat. Tanmateix, ben poques famílies —només unes 11.500— aprofiten els beneficis fiscals que podrien ajudar-les a garantir el benestar dels seus familiars més vulnerables.

Aquests patrimonis són molt més que un simple compte o un fons: són estructures jurídiques que permeten a pares, germans o tutors estalviar i invertir en benefici d'un ésser estimat amb discapacitat, protegint aquests recursos d'usos indeguts i, a més, amb importants avantatges fiscals.

Què és un patrimoni protegit?

Un patrimoni protegit és un instrument pensat per canalitzar béns i fons exclusivament a favor de persones amb discapacitat intel·lectual igual o superior al 33 %, o física igual o superior al 65 %. Es crea legalment per assegurar que aquesta persona pugui afrontar les seves necessitats vitals en el futur.

| CaixaBank, XCatalunya, joshuaraineyphotography

Els béns que s'integren en aquest patrimoni —com comptes bancaris, fons d'inversió, immobles o assegurances— no es barregen amb la resta del patrimoni familiar. Tenen un règim jurídic especial que els protegeix legalment davant deutes o decisions errònies.

Beneficis fiscals clau

L'atractiu principal d'aquesta eina és fiscal. Les aportacions a un patrimoni protegit permeten reduir la base imposable de l'IRPF de l'aportant. Cada patrimoni pot rebre fins a 24.250 euros anuals amb dret a deducció, i cada aportant pot deduir-se fins a 10.000 euros.

| Robert Kneschke, CaixaBank, XCatalunya

A més, la persona amb discapacitat que rep les aportacions està exempta de tributar per elles fins a tres vegades l'IPREM. És a dir, parlem d'una fórmula que no només protegeix econòmicament qui ho necessita, sinó que a més permet estalviar impostos de manera significativa cada any.

Com es crea?

Constituir un patrimoni protegit requereix un procediment notarial. Un notari especialitzat ajudarà a redactar les regles d'administració —qui gestiona, com s'utilitzen els diners, i amb quins límits— i també pot orientar en la sol·licitud d'autorització en cas que es vulguin vendre o comprar béns amb el patrimoni.

Un cop constituït, s'obre un compte bancari vinculat i es formalitzen les aportacions davant notari. És important també portar un control estricte i documentat de tots els moviments, ja que poden estar subjectes a inspecció per part de l'Agència Tributària o el Ministeri Fiscal.

Una eina poc utilitzada, però molt eficaç

Per què llavors hi ha tan pocs patrimonis protegits registrats si són tan útils? En gran part, per desconeixement. També perquè la seva constitució implica tràmits legals i financers que poden semblar complexos. Però amb l'ajuda de professionals adequats, tot és molt més senzill del que sembla.

De fet, moltes entitats financeres i notaries especialitzades ja ofereixen assessorament personalitzat. És una inversió de temps que pot marcar la diferència en el futur d'algú que depèn, en gran part, de la cura i previsió del seu entorn familiar.

El consell clau

Si tens un familiar amb discapacitat i estàs pensant en com garantir el seu futur, no deixis aquesta decisió per més endavant. Planificar amb temps, buscar assessorament especialitzat i constituir un patrimoni protegit és, sens dubte, una de les millors decisions que pots prendre per assegurar el seu benestar… i també el teu.

Perquè res dona més tranquil·litat que saber que els teus éssers estimats estaran protegits, fins i tot quan tu ja no hi siguis per cuidar d'ells.