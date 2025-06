L’avís d’un funcionari de la Seguretat Social si estàs pensant a jubilar-te

per Duna Costa

La jubilació a Espanya està marcada avui per la volatilitat econòmica, l'encariment del sistema de pensions i la pressió d'una inflació que no cedeix. La despesa en pensions ja frega el 13% del PIB i les últimes reformes han endurit els requisits i elevat l'edat legal de retirada, alimentant la preocupació de milers de treballadors i multiplicant les consultes a la Seguretat Social, on els missatges dels seus funcionaris són ara més rellevants que mai.

No anticipis la sol·licitud de jubilació sense informar-te

L'advertiment llançat per un funcionari de la Seguretat Social ha circulat amb força els últims dies, precisament perquè respon a una de les preguntes més recurrents. És millor presentar la sol·licitud de jubilació tan aviat com es compleixen els requisits, o convé esperar? L'experiència demostra que un petit error de càlcul pot traduir-se en una minva substancial de la pensió futura.

El funcionari, amb anys de trajectòria i contacte diari amb casos reals, recomana encoratjadorament no precipitar-se. Ni un sol dia abans, insisteix, ja que sol·licitar la jubilació anticipada pot afectar negativament el càlcul de l'import que finalment es percep. De fet, a Espanya, cada mes addicional de cotització pot suposar una diferència notable, especialment per a qui ha treballat en diferents règims o ha patit interrupcions en la seva carrera laboral.

| XCatalunya, Xebeche

El sistema de la Seguretat Social espanyol és especialment sensible als períodes cotitzats i al tipus de bases de cotització dels últims anys de vida laboral. Un exemple recent: treballadors que demanen la jubilació tan bon punt compleixen l'edat mínima legal, sense tenir en compte que la seva base reguladora podria millorar si continuen en actiu uns mesos més. Aquest detall és clau, sobretot després dels últims canvis legislatius que penalitzen cada cop més les jubilacions anticipades i premien l'allargament voluntari de la vida laboral.

Canvis que afecten el càlcul de la pensió

La normativa ha canviat de manera substancial des de 2023. L'edat de jubilació ordinària a Espanya se situa ja als seixanta-sis anys i sis mesos per a qui no arribi almenys a trenta-vuit anys cotitzats. A més, els coeficients reductors aplicats a les jubilacions anticipades són més severs, especialment en els règims generals. El càlcul de la pensió es fa ara sobre els últims vint-i-cinc anys cotitzats, cosa que afavoreix qui ha mantingut salaris estables o creixents al final de la seva carrera.

Per aquest motiu, els experts insisteixen a consultar el simulador oficial de la Seguretat Social i, si és possible, sol·licitar una cita presencial per analitzar el cas concret. La informació publicada pel Ministeri i les declaracions de funcionaris a les xarxes socials mostren que cada cas és únic: anys cotitzats, bases de cotització, règims especials, períodes de pluriocupació o llacunes de cotització poden alterar el resultat.

| Getty Images, XCatalunya

En aquest entorn, anticipar la jubilació sense una anàlisi prèvia es converteix en una de les principals amenaces per a la salut financera dels futurs jubilats. A més, les últimes dades demostren que la tendència del mercat laboral és que els treballadors més grans de seixanta anys cada cop participen més temps en la vida activa, motivats tant pels incentius econòmics com per la por que les reformes futures endureixin encara més les condicions d'accés a la pensió.

Què fer abans de presentar la sol·licitud?

La recomanació essencial és clara: abans de fer el pas definitiu, revisa el teu historial de cotització, utilitza les eines oficials de simulació i demana assessorament professional, sigui a la Seguretat Social o a entitats especialitzades. L'impacte d'una decisió precipitada pot ser irreversible.

En definitiva, el 2025 la clau serà la informació. Amb l'economia en plena transformació i el sistema de pensions sotmès a reformes contínues, la millor estratègia és no donar res per fet i prendre's el temps necessari per decidir el moment òptim de la jubilació. Així, s'evita que un simple error administratiu tingui conseqüències durant la resta de la vida.