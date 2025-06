La dada que desconeixies dels corgis i que t'encantarà saber

per Duna Costa

La majoria dels amants dels gossos coneixen els corgis per ser la raça preferida de la reina Isabel II. Tanmateix, hi ha una dada poc comentada que connecta directament la seva anatomia única amb la seva funció històrica, i tot just ha començat a viralitzar-se a xarxes gràcies a un compte que difon curiositats canines.

Les potes enganxades a terra i el seu gran propòsit

Els corgis no són simplement “bufons i baixos”, estan dissenyats així per pasturar. Originalment criats a Gal·les, aquests gossos actuen com a “heelers” o mossegadors de tendons, cosa que significa que la seva alçada reduïda els permetia córrer a prop del terra i evitar ser trepitjats pel bestiar, mentre el guiaven amb precisió.

A més, el seu cos robust i energia sorprenen: poden arribar fins a 40 km/h i tenien una resistència molt superior a l’esperada. Tot això confirma que el seu disseny no és casualitat, sinó evolució pràctica. La intel·ligència no és només part del seu encant visual.

| Twitter, XCatalunya

De fet, el corgi gal·lès de Pembroke figura a l’onzena posició d’un rànquing popular d’intel·ligència canina entre 110 races. Això implica que aprenen amb rapidesa, retenen ordres i, de vegades, poden fins i tot enganyar els seus amos si no reben prou estímul. La seva alta capacitat cognitiva requereix entrenament consistent des de cadells, ideal per evitar comportaments com la mossegada de talons.

Dues versions amb històries diferents

Molts no saben que existeixen dues variants reconegudes: el Pembroke (sense cua o amb cua curta) i el Cardigan (més gran i de cua llarga). Totes dues races divergeixen des de fa gairebé un segle: tot i que les diferències genètiques determinants es van accentuar cap al 1934, les seves arrels ramaderes es remunten a l’Edat Mitjana. Pel que fa al nom, “corgi” prové del gal·lès cor (“nan”) i gi (“gos”), cosa que reflecteix perfectament el seu físic compacte.

Un tuit recent del compte "DiloConPerritos" ha tret a la llum aquesta connexió evolutiva. Des de llavors, ha despertat debats a fòrums i comentaris on molts amos reconeixen haver notat instints de pasturatge durant passejades o jocs. A més, a Instagram i comptes especialitzats es multipliquen les anècdotes on usuaris expliquen que el seu corgi segueix “mossegant talons” quan veuen córrer altres gossos, i se sorprenen en entendre per què ho fan.

| Twitter, XCatalunya

Aquest fet no només revela el seu passat, també genera una onada d’interès educatiu amb finalitats pràctiques: entendre per què certs comportaments s’han de canalitzar amb jocs intel·ligents i fins i tot esport caní.

El que diuen els professionals

Heather Masch, propietària de Lizzy, assenyala que "qui té un corgi ha d’estar disposat a ser més intel·ligent que ell". Aquesta afirmació no és trencadora, però sí incisiva, destaca la importància de l’estimulació mental.

Des de Purina, recomanen combinar exercici diari amb entrenament precoç, atès que la raça conserva el vigor ancestral del passat ramader. Veterinaris també adverteixen: a causa de la seva predisposició genètica a ser actius, els corgis en pisos sense prou sortida poden desenvolupar sobrepès, que després causa problemes de columna.

Més enllà de l’encant visual

La dada viral recent sobre la seva funció com a heelers ens convida a veure els corgis amb ulls nous: cada salt, trot o lladruc té un perquè històric. No són només “gossos de companyia adorables”, són hereus de segles de treball amb bestiar, intel·ligència pràctica i adaptabilitat exemplar.