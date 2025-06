BBVA i Caixabank anuncien quan pagaran la pensió als jubilats el juny de 2025

L'Estat espanyol entra a l'estiu de 2025 amb una economia on la inflació es modera al voltant del 3 %. Tot i això, els costos associats a l'època estival —com l'energia i els viatges— comencen a pressionar el pressupost de les llars. En aquest escenari, l'avançament de la paga extra per als pensionistes no només s'interpreta com una assistència econòmica assenyalada, sinó també com una estratègia financera oportuna.

Curiosament, aquesta pràctica es remunta als primers mesos de la pandèmia de COVID‑19, quan les entitats van avançar els desemborsaments per evitar desplaçaments de persones vulnerables i, després de l'èxit d'aquella mesura, la van mantenir com a part del seu compromís social.

El disseny del sistema de pensions espanyol, compost per 14 pagues —12 mensuals més dues extres al juny i novembre—, converteix el 6è mes de l'any en un moment decisiu per a milions de jubilats. Per això, conèixer les dates en què els principals bancs ingressen aquesta remuneració resulta fonamental per organitzar finances i imprevistos propis de l'estiu.

Quan arriba la paga extra d'estiu de 2025?

Segons ha confirmat la Seguretat Social, la difusió dels fons corresponents al mes de juny, juntament amb la paga extraordinària, es fa oficialment entre l'1 i el 4 de juliol. Tanmateix, la majoria de les entitats bancàries opten per transferir els fons a l'última setmana de juny, aprofitant els recursos anticipats que reben via Tresoreria General de la Seguretat Social.

Aquest any, aquesta transferència sol tenir lloc entre el 21 i el 25 de juny. Per exemple, Bankinter serà la primera entitat a ingressar l'import el dilluns 23 de juny, mentre que EVO Banco també avançarà el pagament el mateix dia.

L'endemà, dimarts 24 de juny, CaixaBank, Banco Santander i Unicaja faran el mateix. Finalment, dimecres 25 de juny, serà el torn de BBVA, ING, Abanca, Sabadell i Ibercaja.

Aquestes dates, que difereixen lleugerament depenent del calendari intern o festius, convergeixen en un consens general: gairebé ningú espera més enllà de dimecres 25 de juny per tenir disponible al compte la paga extra.

La quantia i els seus condicionants

La paga extraordinària d'estiu equivaldrà exactament a una mensualitat ordinària. Això vol dir que un pensionista amb dret a rebre mensualment 1.481 € nets rebrà prop de 2.963 € al juny. Aquest any, a més, la xifra es veu reforçada per la revalorització de les pensions aplicada des de gener: un augment del 2,8 % per a les contributives, del 6 % per a les pensions mínimes i del 9 % per a les no contributives i l'Ingreso Mínimo Vital.

Cal recordar que qui no hagi cotitzat durant tot el període de meritació —de l'1 de desembre de 2024 al 31 de maig de 2025— rebrà únicament la part proporcional corresponent, tal com disposa la norma vigent. Així mateix, els pensionistes amb prestacions derivades d'accident laboral o malaltia professional no reben la paga extra com a tal, sinó que aquesta es prorrateja en les 12 pagues mensuals.

| CaixaBank, XCatalunya, Canva de Imantoo

Quines implicacions té aquest avançament?

Des d'una òptica financera, l'avançament de la paga extraordinària ofereix un marge addicional de maniobra per als pensionistes, que poden organitzar despeses de subministraments, viatges o necessitats imprevistes amb uns dies d'antelació. Aquest moviment de calendari també demostra la flexibilitat operativa de les entitats bancàries, que utilitzen l'avançament com a element diferenciador i resposta a un compromís social.

Tanmateix, sorgeixen algunes recomanacions pràctiques: si el jubilat no rep la transferència als dies assenyalats, el més aconsellable és contactar de seguida amb el banc. En cas de no existir error per part de l'entitat, el següent pas és presentar una reclamació davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.