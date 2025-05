Doble promoció d'oli d'oliva al 50% a Bonpreu i Esclat: Fins al 26 de maig

L'oli d'oliva verge extra continua sent un referent en la cistella de la compra dels consumidors catalans. Encara que el seu preu ha experimentat pujades històriques en els últims dos anys, la demanda no ha caigut, i fins i tot moltes famílies prioritzen la seva adquisició davant d'altres productes menys saludables. Aquesta realitat està canviant els hàbits de consum a Catalunya, on l'oli d'oliva, més que un aliment, es considera un bé essencial i part de la cultura mediterrània.

En aquest context de preus elevats, els supermercats busquen fórmules per atreure un públic cada vegada més sensible a les ofertes.

Les promocions en productes de primera necessitat, com l'oli, no només incentiven la compra, sinó que reforcen la percepció de valor en el consumidor i contribueixen a fidelitzar clients. Bonpreu i Esclat, dues ensenyes de referència en el mercat català, acaben de llançar una doble promoció que no passa desapercebuda: oli d'oliva verge extra Borges i Carbonell, ambdós amb la segona unitat al 50 % de descompte, només fins al 26 de maig.

| BonpreuEsclat

Estratègies d'estalvi i tendència de consum

El consumidor actual compara, calcula i tria. En productes tan essencials com l'oli, la presència de descomptes i segones unitats rebaixades es tradueix en una major afluència a botiga i en compres per duplicat, una tendència que s'observa cada vegada més en campanyes específiques dels supermercats. Les grans cadenes saben que el comprador habitual d'oli d'oliva no sol improvisar: busca ofertes, emmagatzema i planifica.

En el cas de la nova promoció de Bonpreu i Esclat, l'estratègia respon a una necessitat del mercat: fer accessible l'oli d'oliva verge extra de qualitat a preus més competitius, en un període en què la majoria de famílies ha vist com la despesa mensual en alimentació es dispara. Amb descomptes del 50 % en la segona unitat, la compra per volum es torna molt més atractiva.

Detalls de la promoció: preus, formats i comparativa

La campanya de Bonpreu i Esclat ofereix dues opcions molt reconeixibles en el lineal del supermercat:

Oli d'oliva verge extra Borges, varietat arbequina, 750 ml.

Preu primera unitat: 7,99 €

Preu segona unitat: 4,00 €

Preu mitjà si compres dues unitats: 5,99 €/ud.

Oli d'oliva verge extra Carbonell, 1 litre.

Preu primera unitat: 7,69 €

Preu segona unitat: 3,85 €

Preu mitjà si compres dues unitats: 5,77 €/ud.

Ambdues ofertes estaran disponibles fins al 26 de maig, segons es detalla en la promoció. És important tenir en compte que, encara que el format varia lleugerament (750 ml davant d'1 litre), l'estalvi és substancial en ambdós casos i permet al consumidor reaprovisionar-se d'un dels productes més castigats per la inflació.

| BonpreuEsclat

Qualitat, tradició i opcions a la cuina

Tant Borges com Carbonell són marques reconegudes en el sector. Borges, amb la seva varietat arbequina, aposta per un oli de sabor suau i afruitat, perfecte per a amanides fresques, torrades o fins i tot per acabar plats de verdura. Carbonell, per la seva banda, és una marca de gran tradició que ofereix un perfil més equilibrat, ideal per a guisats, salses i fregits de tot tipus.

Per a aquells que busquen idees, una recepta senzilla i saludable que aprofita l'oli d'oliva verge extra és el clàssic pa amb tomàquet i pernil ibèric, on el producte adquireix tot el protagonisme. Una altra opció és utilitzar-lo com a base per a un amaniment mediterrani: n'hi ha prou amb barrejar oli, suc de llimona, un toc de sal i orenga per transformar qualsevol amanida.

L'experiència de compra i el valor de la promoció

Aquesta doble promoció és un exemple clar de com els supermercats poden respondre a les preocupacions reals del consumidor, apostant per descomptes en productes de primera necessitat sense perdre de vista la qualitat. Per a moltes llars, l'accés a ofertes així suposa un petit alleujament en el pressupost mensual i una oportunitat per no renunciar a l'oli d'oliva verge extra en la dieta diària.

La campanya estarà disponible en tots els establiments Bonpreu i Esclat, tant en botiga física com a la web, fins al pròxim 26 de maig. Sens dubte, una ocasió rellevant per a aquells que volen omplir el rebost al millor preu possible, en un context on cada euro compta i la qualitat no ha de quedar relegada.