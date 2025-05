Més del 40% de descompte: Iogurts a un preu insuperable a Bonpreu i Esclat

Les tendències de consum en supermercats evolucionen al ritme que ho fa la societat. Avui, el consumidor busca qualitat i salut, però també valora el preu i l'oportunitat d'estalviar en productes bàsics com els làctics. A Catalunya, cadenes com Bonpreu i Esclat han sabut captar aquest pols i responen cada setmana amb lots estalvi, dissenyats per satisfer tant a les famílies com a aquells que viuen sols i volen cuidar la seva alimentació sense renunciar a la seva butxaca.

El poder d'una bona promoció no només està en el preu, sinó en la combinació de productes que realment es consumeixen diàriament.

En aquest context, les campanyes de Bonpreu i Esclat han anat un pas més enllà amb ofertes com la que ara protagonitza els seus lineals: un lot estalvi de iogurts i postres amb marques líders i una rebaixa que supera el 40 % respecte al preu habitual. Aquest tipus d'accions no només fidelitzen als clients, sinó que contribueixen a popularitzar hàbits saludables en l'alimentació quotidiana.

Un lot variat i nutritiu a preu d'escàndol

Fins al 26 de maig, els clients de Bonpreu i Esclat poden trobar als seus supermercats un lot estalvi pensat per a tots els públics i edats, ideal tant per a l'esmorzar, el berenar o fins i tot un refrigeri nocturn. L'oferta inclou productes de la reconeguda marca Danone, garantia de qualitat i varietat, i es compon de:

1 pack d'Activia natural 0 % (4 unitats de 120 g cadascuna): Un clàssic entre aquells que busquen cuidar la seva flora intestinal sense renunciar al sabor. El seu preu habitual és de 2,69 euros.

(4 unitats de 120 g cadascuna): Un clàssic entre aquells que busquen cuidar la seva flora intestinal sense renunciar al sabor. El seu preu habitual és de 2,69 euros. 1 pack de Danonino de maduixa (6 unitats de 50 g cadascuna): El iogurt de referència per als més petits, ric en calci i proteïnes, amb un preu habitual de 1,49 euros.

(6 unitats de 50 g cadascuna): El iogurt de referència per als més petits, ric en calci i proteïnes, amb un preu habitual de 1,49 euros. 1 postre làctic púding de xocolata YoPRO (180 g): L'opció favorita per als esportistes o aquells que busquen un extra de proteïnes després de l'exercici, també amb un preu habitual de 1,49 euros.

El preu final del lot és de 3,39 euros, quan el preu habitual seria de 5,67 euros si s'adquirissin els productes per separat. Aquesta rebaixa de més del 40 % converteix la promoció en una de les més agressives del mes en la categoria de iogurts i postres, una aposta clara per incentivar la compra d'aliments bàsics de qualitat.

Per què destaquen aquestes ofertes a Bonpreu i Esclat?

No és la primera vegada que Bonpreu i Esclat sorprenen amb promocions tan competitives. No obstant això, la fórmula de combinar productes infantils, iogurts saludables i postres proteics en un sol lot evidencia un coneixement profund dels hàbits de compra de les famílies catalanes. És freqüent que, davant promocions tan ajustades de preu, l'estoc s'esgoti en poques hores, especialment a les botigues de major afluència.

Per a aquells que busquen idees de consum, aquests productes ofereixen múltiples opcions més enllà del consum directe:

Activia natural 0 % pot emprar-se com a base per a esmorzars amb fruites fresques, cereals o fruits secs.

Danonino de maduixa és perfecte per a berenars infantils, però també pot afegir-se a smoothies o barrejar-se amb galetes trossejades per a un postre ràpid.

YoPRO púding de xocolata no només és ideal per després del gimnàs, sinó que es pot utilitzar com a topping sobre fruita tallada, creant un snack nutritiu i apetible.

L'estalvi real i l'experiència de compra

Els consumidors valoren especialment que el descompte sigui clar i directe: en aquest cas, la diferència és evident tant en el tiquet com en la percepció del client. Comprar aquests productes per separat suposaria una despesa notablement superior, cosa que els experts en consum sempre recomanen analitzar abans d'acudir al supermercat.

Aquest tipus de promocions solen coincidir amb el final de mes o els dies previs al cobrament de la nòmina, quan moltes famílies busquen ajustar el seu pressupost sense renunciar a la qualitat dels aliments.

La promoció estarà vigent en tots els supermercats Bonpreu i Esclat fins al 26 de maig o fins a fi d'existències, una data que molts ja han assenyalat en el seu calendari de compres. Les ofertes d'aquest tipus reforcen el compromís d'aquestes cadenes amb el client, i ajuden a entendre per què s'han convertit en referents per a aquells que busquen qualitat, estalvi i una experiència de compra còmoda i transparent.