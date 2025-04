Diferència d'actitud entre un Golden Retriever i un Border Collie revoluciona Twitter

Un divertit vídeo publicat pel compte @PuppiesIover ha aconseguit arrencar milers de somriures a Twitter després de mostrar com dos gossos, de races diferents, afronten de manera totalment oposada el mateix repte: creuar un petit pont sobre un riu. L'escena, que ja supera les 170 mil visualitzacions, s'ha fet viral per reflectir amb humor i tendresa dues personalitats canines molt diferents: la del Labrador Retriever, espontani i decidit, davant la del Border Collie, precabut i meticulós.

En les imatges, que amb prou feines duren 26 segons, es veu com el Border Collie intenta creuar el pont format per dues estretes bigues. Amb el cos ajupit i les potes acuradament posicionades, avança a pas lent, gairebé tremolós, sense perdre la concentració. La seva expressió ho diu tot: màxima atenció, càlcul precís i cautela extrema. Cada moviment sembla mesurat, com si sabés que qualsevol relliscada podria acabar amb un capbussó involuntari.

| Pexels, Jozef Fehér

Mentrestant, al fons, apareix l'altre protagonista: un Labrador Retriever marró que espera el seu torn amb impaciència. Després d'uns segons d'observar l'escena, sembla perdre la paciència o, potser, simplement decideix que hi ha una alternativa més ràpida i divertida. Amb total determinació, es llança a l'aigua i creua el riu nedant alegrement, deixant el Collie encara en ple procés de concentració.

L'escena culmina amb el Border Collie aconseguint finalment el seu objectiu, arribant a la riba després de diversos segons de tens equilibri, mentre el Labrador ja l'espera, sacsejant-se l'aigua amb energia i amb la llengua fora, visiblement satisfet.

Mateix problema, diferents solucions

Aquest contrast ha provocat milers de reaccions a les xarxes, no només pel divertit de l'escena, sinó per com reflecteix a la perfecció els trets típics de les dues races. El Border Collie és conegut per la seva intel·ligència, la seva capacitat d'anàlisi i la seva necessitat de precisió. És una raça de pasturatge amb una gran sensibilitat a l'entorn, acostumada a prendre decisions tàctiques. Per això, la seva actitud davant el pont no sorprèn: cada pas havia d'estar assegurat.

Per la seva banda, el Labrador Retriever és cèlebre per la seva sociabilitat, entusiasme i esperit aventurer. Amant de l'aigua i del joc, és un gos que tendeix a llançar-se sense pensar-ho massa, confiant en la seva energia i capacitat física. Que optés per nedar en lloc de creuar el pont no només és coherent amb la seva personalitat, sinó que a més ressalta el contrast amb el Border Collie de manera gairebé còmica.

Més enllà de l'anècdota, aquest vídeo també posa de manifest la diversitat de temperaments que poden tenir els gossos, fins i tot en situacions quotidianes. Encara que tots dos animals enfronten el mateix repte, ho fan des de perspectives diferents, la qual cosa demostra que no existeix una sola manera de resoldre un problema, ni tan sols en el món animal.

La publicació de @PuppiesIover, acompanyada del text “Two types of dogs” (“Dos tipus de gossos”) i el rètol sobre el vídeo “Labrador vs Border Collie”, ha estat celebrada no només per lo divertida que resulta, sinó també per la seva capacitat de representar en segons l'essència d'aquestes dues races. Molts usuaris han destacat que se senten identificats amb un o altre gos, en funció de com enfronten els desafiaments de la vida: amb precaució o amb audàcia.