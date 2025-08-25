Logo xcatalunya.cat
Dona amb samarreta groga sostenint una ampolla d’aigua sota el sol, amb expressió de cansament, al costat d’un fons dividit entre pluja i sol amb icones de temps i signes d’interrogació.
Els meteoròlegs han compartit la previsió per a les properes setmanes a Espanya | Africa Images, xcatalunya.cat, Noppol Mahawanjam, Pexels de Andrei, Fardesign de Lutfiana Farida
Societat

Confirmat per l'AEMET: Gir de 180 graus en el temps a Espanya aquestes setmanes

La previsió del temps per a les pròximes setmanes confirma un clar canvi de tendència a la península

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Espanya es prepara per a un notable canvi meteorològic en les pròximes setmanes. L'ambient calorós donarà pas a un nou patró que afectarà bona part del país. Aquest gir, confirmat per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), marcarà el tancament d'agost i l'inici de setembre.

En un context de temperatures altes i temps sec, es tracta d'una pausa inesperada. L'atmosfera es presenta especialment activa, amb condicions que dificulten la precisió dels pronòstics. Amb tot, els models actuals permeten anticipar algunes tendències rellevants.

Mapa doble d’Europa i el nord d’Àfrica que mostra anomalies de precipitació i temperatura per a finals d’agost de 2025, amb el logotip d’AEMET a la part inferior.
El temps serà més fresc i humit en les properes setmanes | AEMET, Montaje propio

El final d'agost portarà temperatures més suaus i més pluges

Durant l'última setmana d'agost, la majoria del territori peninsular registrarà temperatures per sota del que és normal per a l'època. Aquesta situació no afectarà zones com el Cantàbric, el Mediterrani i ambdós arxipèlags, on la calor seguirà present. En termes generals, serà una setmana més fresca del normal a bona part de l'interior.

A més, les pluges guanyaran protagonisme, especialment al terç nord peninsular i Balears, on es preveuen precipitacions superiors a les normals. També podrien registrar-se ruixats en altres regions, tot i que és poc probable que arribin a l'extrem sud de la Península. La incertesa en els models és elevada a causa de la inestabilitat atmosfèrica.

Setembre comença sense extrems, però amb matisos

Durant la primera setmana de setembre, les temperatures tendiran a normalitzar-se a gairebé tot el país. Tanmateix, al nord-oest peninsular, l'ambient serà una mica més fresc del que és normal per aquestes dates. La sensació tèrmica serà més temperada que en setmanes anteriors.

Pel que fa a les pluges, no hi ha un senyal clar. S'espera que Galícia rebi més precipitacions del que és normal, mentre que a l'est peninsular les pluges seran escasses. Les previsions mantenen un cert grau d'incertesa, per la qual cosa poden produir-se canvis.

Persona subjectant un paraigua i caminant sota la pluja
Per a algunes regions d'Espanya, l'AEMET ha anunciat pluges | Getty Images

Segona setmana de setembre: més calor a l'est

Del 8 al 14 de setembre, l'est peninsular experimentarà un repunt de temperatures, amb valors per sobre de la mitjana. Encara no es pot definir una tendència concreta pel que fa a les pluges per a aquesta setmana. Les prediccions s'aniran actualitzant en funció del comportament atmosfèric.

Clarament, el tancament de l'estiu no serà uniforme a tot el país. El contrast tèrmic entre zones i l'activitat de pluges en regions concretes marcaran aquestes setmanes. L'AEMET recomana seguir atents als propers informes per prendre decisions amb informació fiable.

