Confirmat per l'AEMET: Gir de 180 graus en el temps a Espanya aquestes setmanes

Espanya es prepara per a un notable canvi meteorològic en les pròximes setmanes. L'ambient calorós donarà pas a un nou patró que afectarà bona part del país. Aquest gir, confirmat per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), marcarà el tancament d'agost i l'inici de setembre.
En un context de temperatures altes i temps sec, es tracta d'una pausa inesperada. L'atmosfera es presenta especialment activa, amb condicions que dificulten la precisió dels pronòstics. Amb tot, els models actuals permeten anticipar algunes tendències rellevants.
El final d'agost portarà temperatures més suaus i més pluges
Durant l'última setmana d'agost, la majoria del territori peninsular registrarà temperatures per sota del que és normal per a l'època. Aquesta situació no afectarà zones com el Cantàbric, el Mediterrani i ambdós arxipèlags, on la calor seguirà present. En termes generals, serà una setmana més fresca del normal a bona part de l'interior.
A més, les pluges guanyaran protagonisme, especialment al terç nord peninsular i Balears, on es preveuen precipitacions superiors a les normals. També podrien registrar-se ruixats en altres regions, tot i que és poc probable que arribin a l'extrem sud de la Península. La incertesa en els models és elevada a causa de la inestabilitat atmosfèrica.
Setembre comença sense extrems, però amb matisos
Durant la primera setmana de setembre, les temperatures tendiran a normalitzar-se a gairebé tot el país. Tanmateix, al nord-oest peninsular, l'ambient serà una mica més fresc del que és normal per aquestes dates. La sensació tèrmica serà més temperada que en setmanes anteriors.
Pel que fa a les pluges, no hi ha un senyal clar. S'espera que Galícia rebi més precipitacions del que és normal, mentre que a l'est peninsular les pluges seran escasses. Les previsions mantenen un cert grau d'incertesa, per la qual cosa poden produir-se canvis.
Segona setmana de setembre: més calor a l'est
Del 8 al 14 de setembre, l'est peninsular experimentarà un repunt de temperatures, amb valors per sobre de la mitjana. Encara no es pot definir una tendència concreta pel que fa a les pluges per a aquesta setmana. Les prediccions s'aniran actualitzant en funció del comportament atmosfèric.
Clarament, el tancament de l'estiu no serà uniforme a tot el país. El contrast tèrmic entre zones i l'activitat de pluges en regions concretes marcaran aquestes setmanes. L'AEMET recomana seguir atents als propers informes per prendre decisions amb informació fiable.