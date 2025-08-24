El poble de Catalunya suspès sobre un precipici que molts obliden d’explorar

T'imagines viure en un carrer on el balcó de casa teva s'aboca a un abisme vertical? Hi ha un lloc a Catalunya que ofereix això cada dia. Una postal tan espectacular que molts viatgers la fotografien des de la distància. Tanmateix, pocs s'endinsen a recórrer els seus carrers i descobrir els secrets que amaga. Aquesta destinació ofereix una experiència que va molt més enllà de la seva famosa imatge panoràmica.
La seva singularitat rau en un caprici geològic. S'assenta sobre una espectacular paret de roca basàltica de gairebé un quilòmetre de llarg. Aquest cingle va ser modelat per l'erosió mil·lenària dels rius Fluvià i Toronell sobre antigues colades de lava.
La imatge resultant és una filera de cases precàriament equilibrades a més de cinquanta metres d'alçada. Una silueta única en el paisatge del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Un itinerari pràctic pels seus carrers
El poble en qüestió és Castellfollit de la Roca. Per a una visita completa, l'ideal és deixar el cotxe a l'aparcament habilitat a l'entrada. Des d'allà, una breu passejada t'endinsa al seu nucli antic, un laberint de carrerons estrets d'origen medieval.
L'artèria principal condueix directament a l'antiga església de Sant Salvador, un temple del segle XIII que avui funciona com a centre cultural. El recorregut culmina a la plaça de Josep Pla, un mirador al final del cingle que ofereix vistes impressionants de la vall. Per obtenir la foto clàssica, és imprescindible baixar i creuar la passarel·la sobre el riu.
Costos i com organitzar el transport
Visitar el poble és completament gratuït, ja que el seu principal atractiu és passejar i admirar l'arquitectura i el paisatge. La manera més còmoda d'arribar-hi és en vehicle privat. La ruta des de Girona o Barcelona transcorre per l'autovia A-26 fins a la sortida d'Olot, per després agafar la carretera GI-522.
La proximitat a altres enclavaments d'interès com Besalú o la Fageda d'en Jordà permet dissenyar una ruta d'un dia molt completa. Quina és la millor manera de combinar aquestes destinacions en una sola jornada? Planificar un inici matiner a Castellfollit ajuda a evitar les hores de més afluència.
Millor a la primavera i la tardor
Tot i que qualsevol moment és bo per descobrir aquest lloc, cada estació ofereix matisos diferents. La primavera i la tardor tenyeixen els boscos de la Garrotxa amb colors vius, creant un fons espectacular. El clima temperat d'aquestes èpoques facilita la passejada i les activitats a l'aire lliure.
Durant l'estiu, els dies llargs permeten aprofitar més la llum, tot i que l'afluència de visitants és més gran. L'hivern, per la seva banda, regala una atmosfera més íntima i melangiosa, ideal per a qui cerca la tranquil·litat i una visió més dramàtica del paisatge.
Si ara no tens temps, desa aquesta guia i torna a consultar-la quan concretis les teves dates. El ritme de la destinació i els seus voltants evoluciona amb cada estació, oferint sempre una nova perspectiva.