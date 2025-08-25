Confirmado por la AEMET: Giro de 180 grados con el tiempo en España estas semanas

España se prepara para un notable cambio meteorológico en las próximas semanas. El ambiente caluroso dará paso a un nuevo patrón que afectará a buena parte del país. Este giro, confirmado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), marcará el cierre de agosto y el arranque de septiembre.

En un contexto de altas temperaturas y tiempo seco, se trata de una pausa inesperada. La atmósfera se presenta especialmente activa, con condiciones que dificultan la precisión de los pronósticos. Aun así, los modelos actuales permiten anticipar algunas tendencias relevantes.

| AEMET, Montaje propio

El final de agosto traerá temperaturas más suaves y más lluvias

Durante la última semana de agosto, la mayoría del territorio peninsular registrará temperaturas por debajo de lo normal para la época. Esta situación no afectará a zonas como el Cantábrico, el Mediterráneo y ambos archipiélagos, donde el calor seguirá presente. En términos generales, será una semana más fresca de lo habitual en gran parte del interior.

Además, las lluvias ganarán protagonismo, especialmente en el tercio norte peninsular y Baleares, donde se prevén precipitaciones superiores a las habituales. También podrían registrarse chubascos en otras regiones, aunque es poco probable que lleguen al extremo sur de la Península. La incertidumbre en los modelos es elevada debido a la inestabilidad atmosférica.

Septiembre comienza sin extremos, pero con matices

En la primera semana de septiembre, las temperaturas tenderán a normalizarse en casi todo el país. Sin embargo, en el noroeste peninsular, el ambiente será algo más fresco que lo acostumbrado para estas fechas. La sensación térmica será más templada que en semanas anteriores.

Sobre las lluvias, no hay una señal clara a nivel nacional. Se espera que Galicia reciba más precipitaciones de lo normal, mientras que en el este peninsular las lluvias serán escasas. Las previsiones mantienen cierto grado de incertidumbre, por lo que pueden producirse cambios.

| Getty Images

Segunda semana de septiembre: más calor en el este

Del 8 al 14 de septiembre, el este peninsular experimentará un repunte de temperaturas, con valores por encima de la media. No se puede definir aún una tendencia concreta en cuanto a lluvias para esa semana. Las predicciones seguirán actualizándose en función del comportamiento atmosférico.

Claramente, el cierre del verano no será uniforme en todo el país. El contraste térmico entre zonas y la actividad de lluvias en regiones concretas marcarán estas semanas. La AEMET recomienda seguir atentos a los próximos informes para tomar decisiones con información fiable.