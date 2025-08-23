'Estem d'enhorabona': eufòria entre els meteoròlegs en veure aquest nou pronòstic

El final d'agost està marcat per canvis a l'atmosfera que afecten gran part d'Europa. Els mapes del temps reflecteixen contrastos clars entre zones amb temperatures per sobre i d'altres amb valors molt per sota. La transició a un temps més variable comença a notar-se en les previsions setmanals
I el que més crida l'atenció dels experts és l'evolució dels termòmetres. Després de diversos dies de registres extrems, la previsió meteorològica a Espanya anuncia un escenari diferent per a aquesta època de l'any. La clau està en com es reparteixen aquestes anomalies negatives al continent
Un alleujament després de setmanes de calor sufocant
El canvi més destacat s'aprecia al centre i nord d'Europa, on les anomalies negatives seran molt més marcades. Països com Alemanya, França o Polònia registraran temperatures notablement més baixes que la mitjana per a aquestes dates. Els meteoròlegs confirmen que aquesta tendència també arribarà a Espanya, tot i que amb menor intensitat
A Espanya, el descens es farà sentir sobretot a la meitat nord i zones de l'interior. Ciutats que en dies anteriors superaven els 40 graus notaran diversos graus menys del que és habitual. El temps a Espanya continuarà sent estiuenc, però sense els excessos de les últimes onades de calor
"Estem d'enhorabona", els meteoròlegs subratllen la importància d'aquesta situació després d'una de les onades de calor més persistents de l'estiu. Parlen d'un respir que permetrà recuperar certa normalitat en el dia a dia. A més, destaquen que la continuïtat de la calor extrema s'interromp just quan més preocupava
Sud i Mediterrani es mantindran amb valors alts
Les zones del sud i del litoral mediterrani continuaran registrant temperatures elevades, tot i que menys exagerades. Andalusia, Múrcia i Comunitat Valenciana superaran els 35 graus. Tanmateix, ja no es repetirà amb la mateixa freqüència el llindar dels 40 graus
El contrast serà més gran al nord-oest i la Meseta nord. Allà, els termòmetres quedaran fins i tot per sota del que marca la mitjana històrica de finals d'agost, amb matins frescos per a l'època. Aquestes anomalies negatives retornen un respir a territoris que encadenaven jornades sufocants
Els experts confirmen que continuarà fent calor, però no de manera contínua ni extrema. L'alleujament es notarà especialment perquè els valors es moderaran a la major part del territori. En definitiva, estem d'enhorabona: Espanya encararà un cap de setmana més fresc i suportable