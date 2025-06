Confirmat: El banc que pagarà més tard la pensió al juny de 2025

per Mireia Puig

En un entorn marcat per una inflació continguda però persistent, els pensionistes afronten cada estiu amb especial atenció als seus ingressos. Juny es converteix en un mes decisiu. No només arriba la mensualitat habitual: també es percep la paga extra, una injecció vital per afrontar despeses elevades pròpies de la temporada —viatges, oci o climatització—

El 2025, les pensions contributives van créixer un 2,8 %, les mínimes un 6 % i les no contributives fins a un 9 %. Aquest augment es tradueix en una paga de juny que pot arribar als 3.011 € de mitjana per pensionista —més del doble de la mensualitat—, i reforça el paper del crèdit bancari en la vida de milions d'espanyols.

Banc que pagarà més tard la pensió de juny

Tot i que la Tresoreria General de la Seguretat Social transfereix els fons entre l'1 i el 4 de juliol, moltes entitats opten per avançar l'ingrés al tancament de juny per fidelitzar clients.

| XCatalunya, Banco de España

En concret, mentre EVO Banco i Bankinter van efectuar l'abonament del conjunt (mensualitat + extra) el 23 de juny, altres entitats com CaixaBank, Santander i Unicaja ho van fer el 24 de juny, i la majoria, incloent-hi BBVA, ING, Sabadell, Ibercaja, Abanca o Laboral Kutxa, ho van programar per al 25 de juny.

Tanmateix, destaca un nom pel seu estricte compliment de la normativa: Pibank, que no avançarà el pagament i realitzarà l'ingrés l'1 de juliol de 2025. Els seus clients seran, per tant, els últims a percebre la paga extraordinària aquest any.

Implicacions per als usuaris i recomanacions

Aquesta diferència de dates pot semblar menor, però per a molts suposa una qüestió crucial de liquiditat immediata. El retard d'una setmana pot influir en la planificació de despeses o en la satisfacció del client amb la seva entitat bancària.

És fonamental recordar que els bancs no estan obligats a avançar el pagament. L'entrega anticipada és un acte comercial. La Seguretat Social només garanteix l'abonament dels diners a les entitats entre l'1 i el 4 de cada mes. En conseqüència, cada pensionista hauria de:

Revisar el calendari de la seva entitat: així podrà conèixer la data exacta en què ingressarà la pensió.

Avaluar el canvi de banc: si necessita accés anticipat als diners, hauria de considerar domiciliar la seva pensió en un banc que garanteixi pagament abans del 25 de juny.

Controlar l'impacte en el seu benestar financer: la diferència de diversos dies pot condicionar despeses o fins i tot generar necessitat de crèdit.

| XCatalunya, Maxim Kuikov, Tadamichi Getty Images

Més enllà de juny: reflexions sobre sostenibilitat i estratègia bancària

Aquest sistema evidencia l'estratègia dels bancs per competir pels pensionistes: oferir pagaments anticipats és una forma eficient de retenir aquest segment. No obstant això, comporta una càrrega significativa al maig-juny i novembre, dos pics de despesa per part de les entitats.

D'altra banda, l'increment de les pensions el 2025 respon a compromisos polítics davant la inflació i els costos associats a la vellesa. Resta per veure si aquesta tendència de millora es mantindrà els pròxims anys i com afectarà el sistema financer, tant públic com privat.