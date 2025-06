Així margina una guia internacional la gastronomia catalana

La publicació de l'últim rànquing de Taste Atlas ha generat indignació a Catalunya. En un any en què el territori ha estat proclamat Regió Mundial de la Gastronomia 2025, sorprèn que una guia internacional de referència feta per usuaris només inclogui un plat català entre els deu més populars de l'Estat: la crema catalana, relegada a una discreta novena posició.

Un patrimoni gastronòmic silenciat

Catalunya no és només un territori amb una gran tradició culinària; és el lloc amb més estrelles Michelin de tota la península i bressol dels cuiners que més han revolucionat la gastronomia contemporània. Des dels germans Roca fins a Ferran Adrià, els noms catalans brillen a l'alta cuina internacional.

Tanmateix, res d'això sembla haver comptat per als milers d'usuaris de Taste Atlas, que han decidit situar plats com la paella o el salmorejo molt per sobre de qualsevol especialitat catalana. Un fet que, com a mínim, sorprèn i dol en un any tan simbòlic per a la cuina del país.

| XCatalunya

La crema catalana com a únic estendard

L'únic plat que se salva de l'oblit al rànquing és la crema catalana, unes postres que apareixen en la novena posició. Tot i que és una de les receptes més emblemàtiques de Catalunya i coneguda arreu del món, resulta cridaner que sigui l'únic representant en una llista que pretén reflectir el millor de la cuina de l'Estat.

L'absència de plats com el suquet de peix, el fricandó o l'escalivada deixa clar que alguna cosa falla en aquestes votacions. Això planteja el dubte de si els usuaris de la guia coneixen realment la gastronomia catalana o si simplement han votat en base a tòpics i plats que gaudeixen de més fama internacional, sense valorar la riquesa d'altres.

| XCatalunya

Arguments que no convencen

Alguns podrien justificar aquesta absència dient que la cuina catalana és massa regional o que molts dels seus plats no han traspassat fronteres. Però aquest argument s'ensorra en veure que plats igualment locals com les migues o el salmorejo ocupen posicions molt més altes al rànquing.

A més, resulta curiós observar com la llista barreja plats, productes i conceptes (com el berenar) sense un criteri clar, cosa que resta encara més credibilitat al resultat. La gastronomia és cultura, i mesurar-la a base d'estrelles en una app resulta, com a mínim, superficial. Cada casa, cada territori i cada família té els seus propis referents culinaris, i les llistes populars mai podran reflectir la diversitat real de la cuina d'un país.

Un toc d'atenció

El menyspreu que pateix la cuina catalana en llistes com aquesta ha de servir com un recordatori: la gastronomia és quelcom que cal defensar i donar a conèixer. Les institucions, els cuiners i la ciutadania tenen la tasca de continuar difonent el valor d'un patrimoni que va molt més enllà de l'alta cuina i que es viu a les llars i en les celebracions quotidianes.

Catalunya continuarà sent un referent gastronòmic malgrat les injustícies de certs rànquings. Perquè la seva cuina no necessita validacions de guies anònimes: es defensa sola als fogons, a les taules i en el record d'aquells que la gaudeixen.