Banc Santander confirma el dia que pagarà la pensió als jubilats al juny de 2025

per Pol Nadal

Al juny de 2025, l'economia espanyola continua experimentant una moderació en la inflació, encara per sobre de l'objectiu marcat pel Banc Central Europeu. La dada més recent de l'IPC interanual reflecteix una lleugera desacceleració, tot i que els preus de béns essencials com energia i alimentació continuen exercint pressió sobre el cost de vida.

En aquest marc, la tan esperada paga extraordinària d'estiu es converteix en una eina crucial per millorar la liquiditat de les llars, especialment dels pensionistes, que representen un dels segments més vulnerables en termes econòmics.

Les pensions contributives han estat objecte d'una revaloració del 2,8 % des del gener de 2025, mentre que les mínimes han crescut un 6 % i les no contributives (juntament amb l'Ingrés Mínim Vital) han augmentat al voltant del 9 %. Aquest ajust, obligatori per normativa, es materialitza ara al juny amb el cobrament conjunt de la pensió ordinària i l'extra, generant un impacte notable en el poder adquisitiu de qui les rep.

| Viktor Gladkov, XCatalunya, Banco Santander

Des de l'esclat de la pandèmia, els bancs a Espanya van començar a avançar el pagament mensual de les pensions una setmana o més respecte del calendari oficial (de l'1 al 4 del mes següent). Aquesta pràctica s'ha consolidat pel seu valor social: oferir ingressos anticipats en dates estratègiques per als pensionistes, ajudant a planificar millor les despeses i reduint tensions financeres.

Data de pagament confirmada per Banco Santander i la banca

El Banco Santander ha confirmat que enguany realitzarà l'ingrés de la pensió ordinària i de la paga extra el proper dimarts 24 de juny de 2025. Aquesta data coincideix amb la de CaixaBank, que també ha establert el mateix dia per al pagament anticipat, una estratègia habitual entre les grans entitats bancàries, especialment quan el dia 25 cau entre setmana, com és aquest mes de juny.

La Tresoreria General de la Seguretat Social, per la seva banda, té previst realitzar l'abonament oficial de les pensions entre l'1 i el 4 de juliol. No obstant això, gràcies a la pràctica d'avançar els pagaments, els pensionistes podran disposar dels fons fins i tot abans d'acabar juny, cosa que facilita la gestió de despeses com subministraments, alimentació o fins i tot reserves de vacances.

| XCatalunya, Getty Images de Plazmica, Banco Santander

Comparativa amb altres entitats financeres

Tot i que Santander i CaixaBank comparteixen el mateix calendari d'abonament anticipat, altres entitats varien lleugerament. Per exemple, Bankinter i EVO Banco solen ser dels primers a efectuar el pagament; en aquest cas, Bankinter ha optat pel dilluns 23 de juny, mentre que EVO també ho farà aquell dia. En canvi, BBVA, ING, Sabadell i Unicaja han decidit esperar fins dimecres 25 de juny, coincidint amb la seva estratègia habitual d'avançament.

Aquestes dates poden patir modificacions menors a causa d'ajustos interns a cada entitat o possibles festius locals, per la qual cosa es recomana als pensionistes que revisin els canals oficials del seu banc per tenir confirmació exacta.

Repercussions econòmiques i socials de l'avançament

L'avançament del pagament de pensions té múltiples efectes positius. Des del punt de vista del consum, disposar de dues mensualitats al juny estimula la demanda interna, especialment en sectors com alimentació, serveis turístics i oci, sectors que solen rebre impuls en època estival.

| XCatalunya, Banco Santander

A més, aquest desemborsament anticipat afavoreix una millor planificació financera, evitant situacions de liquiditat crítica en un moment de preus alts.