Comunicat urgent de Lidl: Busquen treballadors d'aquestes edats, 1410 euros + plus

Lidl és una de les cadenes de supermercats més importants a Europa, amb una presència destacada a Espanya. Reconeguda pel seu compromís amb la qualitat i la innovació, també s'esforça a ser un referent com a ocupador.

La companyia ofereix condicions laborals competitives, formació gratuïta i un entorn que promou la conciliació entre la vida personal i professional. Les seves ofertes de feina solen atreure un públic divers, gràcies al seu enfocament inclusiu i a la transparència.

En aquesta ocasió, Lidl ha llançat una campanya de contractació per a la campanya de Nadal. Busca treballadors per a diversos perfils, adaptant-se tant a joves sense experiència com a persones més grans de 52 anys.

Amb més de 60 vacants repartides per diverses localitats d'Espanya. L'empresa es posiciona com una opció per als que volen iniciar o consolidar la seva carrera al sector del comerç i la distribució.

Vacants disponibles i salaris atractius

Les ofertes inclouen una àmplia varietat de llocs, des de caixers i reposadors fins a gerents i personal administratiu. Aquestes posicions estan disponibles a ciutats com Barcelona, Madrid, València i Sevilla, amb opcions de jornada completa o parcial.

Un total de 36 vacants ofereixen contracte indefinit, mentre que 28 són temporals, ideals per als que busquen ingressos addicionals durant la campanya nadalenca. El salari base per als treballadors de botiga és de 16.927 euros bruts anuals, equivalent a 1.209 euros al mes a 14 pagues.

Si les pagues estan prorratejades, el sou mensual pot assolir els 1.410 euros. A més, Lidl ofereix diversos complements salarials segons les funcions realitzades. Aquests inclouen plusos per nocturnitat, responsabilitat o treball en condicions especials, com ara cambres frigorífiques.

Formació i conciliació

Lidl no exigeix experiència prèvia per a la majoria de les vacants. Els nous empleats reben formació gratuïta per exercir les seves funcions, cosa que els permet adquirir tant coneixements teòrics com pràctics. Aquesta iniciativa facilita la incorporació de perfils júnior al mercat laboral i en fomenta el desenvolupament professional.

La jornada laboral està dissenyada per promoure la conciliació. Els empleats gaudeixen de dos dies de descans setmanals, 23 dies de vacances anuals, a més de ponts i festius. Això converteix Lidl en un referent al sector, on les condicions laborals solen ser més exigents.

Com enviar la teva candidatura

Els interessats a postular-se han d'accedir al portal d'ocupació de Lidl i enviar-ne el currículum. El procés inclou registrar-se, acceptar la política de privadesa i completar la candidatura en línia.

Un cop seleccionada l'oferta que s'ajusta millor al perfil del candidat, el sistema permet enviar la sol·licitud de manera ràpida i senzilla. Aquesta campanya de Lidl representa una excel·lent oportunitat per als que busquen estabilitat laboral o ingressos extra durant la temporada nadalenca.

La varietat de perfils requerits, juntament amb les condicions ofertes, reforça el compromís de la companyia amb els seus empleats i amb la societat.