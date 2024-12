Males notícies per als clients de tres bancs

Tenim una administració pública sobredimensionada, amb despeses innecessàries i amb excessiva duplicitat de serveis. Càrrecs de confiança, assessors, milers i milers de persones els càrrecs dels quals han estat adjudicats a dit en un evident acte de nepotisme. Subvencions i ajuts públics a aquells que acaben d'arribar i no han aportat mai ni un duro. Tot això costa diners.

El Govern de Pedro Sánchez ha trobat la solució. Pagar més impostos. Elevar la càrrega fiscal al contribuent no queda bé i resta suports polítics, així que és millor traslladar aquests impostos a la banca. Comunicativament és perfecte. Els impostos no van per al contribuent i van per a un gegant empresarial que 'roba' els diners dels més febles.

És un altre exemple de la falsa creença que més impostos significa més recaptació. No per existir una càrrega fiscal més elevada, l'Estat ingressarà més diners. En aquest cas, corre el risc que les empreses que generen aquests diners traslladin la seva seu social a altres zones amb escenaris més beneficiosos.

| Baris Kaykusuz, XCatalunya

Segons un informe publicat per BNP Paribas, Caixabank, BBVA i Banco Santander seran els més perjudicats. En conjunt, pagaran 1.423 milions d'euros amb càrrec als comptes del 2024, molt més del que els hauria correspost abans. Un 24% més.

En concret, Caixabank passarà d'haver de pagar 513 milions en impostos a pagar 617 milions. Banco Santander farà el mateix, amb una factura que pujarà de 306 milions de 439 milions. I BBVA veurà incrementada la càrrega fiscal per aquest concepte de 325 milions a 367 milions.

Els clients, els més perjudicats

Els votants del PSOE i Sumar estaran contents perquè es grava amb més força les entitats financeres. Ingenus, desconeixen que aquesta mesura els acabarà passant factura. És evident que aquests grans bancs no estan disposats a perdre part dels beneficis. Per tant, traslladaran aquesta càrrega fiscal excessiva als clients en forma de comissions bancàries o pitjors productes financers.

A més, en un escenari cada cop menys competitiu (encara menys amb OPA de BBVA a Sabadell), aquestes entitats bancàries tenen l'excusa perfecta per no donar millors condicions als clients.

Els accionistes, els altres perjudicats

El mateix informe pronostica que CaixaBank, Santander i BBVA patiran una caiguda entre el 0,5% i l'1,9%. Tot i això, Sabadell, Bankinter i Unicaja experimentaran una alça d'entre l'1,9% i el 8,6%. La previsió de descens pot provocar vendes dels valors i per tant descensos a la cotització. A més, són valors que atorguen dividend al seu accionista, de manera que, per culpa d'aquesta càrrega fiscal extra, l'entitat bancària podria reduir el percentatge de repartiment de beneficis.