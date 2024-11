Arriba un dels productes més esperats de Lidl per Nadal: Tots el volen

Tot i que encara falta més d'un mes per a l'arribada del Nadal, moltes persones ja planifiquen les celebracions familiars. Els àpats festius són una part essencial daquestes dates, i Lidl té la solució perfecta per a aquells que desitgen sorprendre sense complicacions. La seva línia Deluxe torna a conquistar els amants de la bona gastronomia amb productes gourmet a preus accessibles, incloent-hi els populars capricis Deluxe, que ja estan disponibles a les seves botigues.

Aquests deliciosos aperitius congelats han estat un èxit en anys anteriors per la seva excel·lent qualitat i versatilitat. Cada unitat, de forma rodona semblant a una croqueta, combina ingredients d'alta qualitat amb sabors intensos i ben equilibrats. La gamma inclou opcions per a tots els gustos, com roba-ho amb gambes, formatge blau, tòfona i bolets, pop a la gallega, ous trencats amb pernil i galta de porc ibèric. Aquest assortiment els converteix en una opció ideal per obrir els sopars nadalencs o acompanyar qualsevol reunió familiar.

El preu habitual dels capricis Deluxe és de 2,49 euros per un paquet de 350 grams, que inclou sis unitats de 60 grams cadascuna. A més del seu sabor, un dels punts forts dels capricis Deluxe és com són de fàcils de preparar. Ja precuits, només necessiten uns minuts en una paella amb oli d'oliva o gira-sol per estar llestos. Només cal fregir-los, retirar l'excés de greix amb paper absorbent i servir-los. Aquest procés senzill estalvia temps a la cuina, permetent als amfitrions gaudir més de la companyia dels seus convidats i convidades.

| Lidl

Perfecte per als sopars de Nadal

Lidl no sols ofereix productes de qualitat, sinó que també entén la importància de facilitar les celebracions familiars. Els capricis Deluxe no només són una opció deliciosa, sinó també pràctica, ideals per als que busquen sorprendre els seus éssers estimats sense complicar-se a la cuina. A més, la seva versatilitat permet combinar-los amb altres plats tradicionals, com formatges o embotits, per crear taules variades i completes.

Aquests aperitius són el complement perfecte per a un Nadal inoblidable. És un plat molt saborós que de ben segur deixa gratificats tots els convidats, ja que s'allunya dels tradicionals aliments que regnen sobre les taules dels sopars familiars de Nadal. Però, a causa de la seva gran popularitat, solen desaparèixer ràpidament de les neveres dels supermercats de Lidl. Els interessats han d'actuar amb rapidesa i aprofitar aquesta oportunitat única per emportar-se aquests deliciosos capricis gourmet.