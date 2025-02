La comissió que els bancs no et poden cobrar: Tens dret a reclamar-la

Hi ha comissions bancàries que gairebé tots acceptem sense preguntar. De vegades, semblen inevitables i acaben incloent-se en la factura sense pensar gaire en el seu origen. Tanmateix, n'hi ha una en concret que alguns clients estan pagant i que, segons el Banc d'Espanya, no haurien d'assumir.

L'advocat Miguel Orellana ho ha denunciat a les xarxes socials amb un exemple d'un client que es va trobar amb un càrrec de més de 40 euros. El problema va sorgir quan aquest usuari va sol·licitar un certificat de deute de la seva hipoteca per poder cancel·lar-la. El banc va cobrar una comissió per aquest document, malgrat que la normativa diu que no es pot exigir diners per aquest tràmit.

| Viktor Gladkov, PhonlamaiPhoto's Images, XCatalunya

El mateix Banc d'Espanya aclareix que cobrar per emetre el certificat de cancel·lació econòmica d'una hipoteca és injustificat en la majoria dels casos. Tampoc es pot aplicar un cost per la compareixença a la notaria, llevat que es compleixin requisits molt específics, com la petició expressa i el consentiment informat. En cas contrari, l'entitat bancària estaria cobrant un servei que està obligada a oferir sense recàrrecs.

Important informar-se

L'advocat adverteix que moltes persones paguen sense reclamar perquè no saben que tenen dret a negar-se. De fet, si la quantitat ja ha estat abonada, recuperar l'import exigeix un procés de reclamacions més complex. Per això, convé conèixer les pautes del Banc d'Espanya i saber que, segons l'article 82 de la Llei Hipotecària, podem tramitar la cancel·lació pel nostre compte sense despeses addicionals.

El certificat, com a tal, només confirma l'extinció del deute. Entregar-lo no justifica cap cobrament per part del banc. Així mateix, acudir a la notaria per al consentiment de cancel·lació tampoc hauria de comportar una comissió, sempre que es tracti d'aquesta funció mínima. Sí que podria haver-hi despeses si demanem a l'entitat que dugui a terme la gestió sencera, com una mena de gestoria per als tràmits. En aquest cas, el banc hauria d'informar-nos del cost de manera clara i anticipada. Però aquesta és una opció, no una obligació per al client.

La clau està a saber que la simple emissió del certificat no pot tenir cost. Conèixer aquests detalls impedeix que paguem comissions indegudes per desconeixement. Per això, si algun banc ens cobra de més, convé presentar la reclamació i acudir, si fos precís, al Servei d'Atenció al Client o al Banc d'Espanya.

No és una qüestió anecdòtica; afecta molts titulars d'hipoteques que volen cancel·lar-les i es troben amb sorpreses. Com explica l'advocat Orellana, el “si cola, cola” no hauria de ser la política de cap entitat financera. La normativa està del nostre costat, i tenim tot el dret a exigir que es compleixi.