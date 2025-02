El gosset educat i la nena que passa d'ell

Els gossos sempre han estat els reis indiscutibles del contingut viral a les xarxes socials. La seva tendresa, enginy i expressivitat converteixen qualsevol escena quotidiana en un moment capaç d'arrencar somriures a milions de persones arreu del món. Des de trapelleries inesperades fins a gestos d'amor incondicional, aquests animals han protagonitzat innombrables vídeos que es comparteixen sense parar. I quan un gos aconsegueix combinar el seu encant amb una mica de picardia, el resultat és un èxit assegurat en plataformes com Twitter, TikTok o Instagram.

L'últim vídeo que ha conquerit milers d'internautes ha estat publicat pel compte Puppies (@PuppiesT0ver) a Twitter i mostra una escena d'allò més simpàtica. A les imatges es pot veure una nena petita gaudint del seu menjar, mentre al seu costat, amb una paciència infinita, un gosset observa cadascun dels seus moviments. L'animal, amb una mirada que delata la seva esperança de rebre un mos, decideix fer un pas més en la seva estratègia: amb extrema suavitat, aixeca la seva poteta i la recolza sobre el braç de la nena en un gest que sembla dir "em dones una mica?".

| Canva

L'escena podria semblar la recepta perfecta per a un tendre moment entre mascota i mestressa, però el que fa encara més divertida la situació és la reacció de la nena. Lluny de sorprendre's o enterneir-se per la subtil súplica del gosset, la petita ignora completament el gest i segueix menjant com si res. Ni tan sols el mira. El contrast entre l'educació del gosset i la indiferència de la nena és el que ha fet que aquest vídeo es converteixi en un fenomen viral.

Fórmula inútil

El comportament del gos ha despertat l'admiració de molts. No és cap secret que els gossos són animals increïblement intel·ligents i que han après a comunicar-se amb els humans de maneres que van més enllà dels lladrucs i moviments de cua. En aquest cas, el gos demostra que comprèn perfectament la dinàmica de la casa i que, en lloc de lladrar o saltar sobre la taula, opta per una estratègia molt més subtil i efectiva: demanar educadament.

Un altre detall que no ha passat desapercebut en el vídeo és l'expressió del gosset. En un primer moment, se'l veu confiat, esperant que la seva estratègia funcioni. Però a mesura que passen els segons i la nena segueix ignorant-lo, la seva mirada sembla reflectir una barreja de resignació i sorpresa. Com és possible que el seu millor truc no hagi donat resultat?